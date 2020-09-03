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Стивен Сигал приехал в Крым

05.09.2020 21:57|ПсковКомментариев: 0

Актер и мастер восточных единоборств Стивен Сигал посетил Крым 5 сентября. О его визите сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Киноактер сфотографировался в кабинете политика вместе с ним. «Рад приветствовать на крымской земле всемирно известного актера, музыканта, мастера боевых искусств и спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивена Сигала», - рассказал Сергей Аксенов в социальной сети «ВКонтакте».

В середине августа Стивен Сигал принял зачеты по комплексу ГТО у жителей Костромской области, пишет газета «Известия». А в июле он побывал в Бурятии, где познакомился с культурой и традициями старообрядцев и посетил озеро Байкал.

Теги: #Крым #стивен сигал
Источник: Псковская Лента Новостей
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