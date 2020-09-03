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Названы главные слова 2020 года в России

Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина назвал главными словами 2020 года «самоизоляцию» и «обнуление». Об этом ТАСС рассказал научный руководитель проекта «Слово года», доктор филологических наук Михаил Осадчий.

Эксперты института считают, что пандемия и поправки к Конституции стали наиболее значимыми и обсуждаемыми темами в русскоязычных СМИ в этом году. Они проанализировали тексты по этим темам. Оценивалось, насколько чаще стали употребляться эти слова по сравнению с тремя последними годами.

Лидерами по частоте употребления также стали слова «голосование», «дистанцирование», «карантин», «ковид», «конституция», «коронавирус», «поправки» и «удаленка».

Главное слово года назвал и британский словарь английского языка Collins. По мнению британских лингвистов, это звания достоин «локдаун». Среди лидеров также указаны «коронавирус», «самоизоляция» и «социальная дистанция».

В 2019 году Collins назвал главным словом или термином выражение «климатическая забастовка». Институт имени Пушкина объявил самыми популярными словами 2019 года в России «пожар» и «протест».