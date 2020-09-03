Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Изменения для владельцев недвижимости с 2021 года
Выбираем подарки в Пскове
С двух ног в один сапог
алло, мы ищем стартапы
Новые банковские услуги для предпринимателей
Ипотека - 2020 для военнослужащих и не только
Как минимум, варварство
ПСБ: Новые возможности для торгово-сервисных предприятий
76 лет Псковскому ЦСМ
Прогулка по (не)доступной среде
безопасность - дело каждого
Чем помогли малому и среднему бизнесу
Самые важные нацпроекты
Телефон прямого эфира 56-73-72
конкурс лучшее новогоднее оформление
 
 
 
ещё В России и мире 03.09.2020 10:160 Россия возобновляет авиасообщение с Египтом и Мальдивами 20.12.2020 00:110 Число случаев COVID-19 в мире превысило отметку в 75 миллионов 19.12.2020 20:201 Очередную российскую вакцину от коронавируса хотели назвать «Чувак» 19.12.2020 14:213 Интерпол проверит происхождение иконы, подаренной Лаврову в Боснии 19.12.2020 12:390 Песков объяснил отношение Запада к российской вакцине 19.12.2020 01:076 Познер поддержал Путина и раскритиковал США
 
 
 
Самое популярное 18.12.2020 08:4110 Скончался глава Порховского района Виктор Степанов 15.12.2020 10:5446 Губернатор Псковской области ушел на самоизоляцию 16.12.2020 05:585 Новый очаг коронавируса обнаружен в Псковской области 13.12.2020 19:2310 Эффективные средства защиты от коронавируса посоветовал врач Псковской инфекционной больницы 18.12.2020 14:1225 Псковский губернатор заразился коронавирусом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Число случаев COVID-19 в мире превысило отметку в 75 миллионов

20.12.2020 00:11|ПсковКомментариев: 0

По данным Reuters, количество случаев заражения коронавирусом в мире 19 декабря превысило отметку в 75 миллионов человек. Эта новость появилась на фоне сообщений о том, что несколько стран по всему миру начинают вакцинацию от смертельной инфекции, пишет «Российская газета».

За последний месяц было зарегистрировано 18,65 миллиона новых случаев, это самый высокий показатель за 30-дневный период с начала пандемии, которая была объявлена в марте 2020 года.

Европа остается регионом с наибольшим количеством заболевших - 21,6 миллиона случаев, за ней следуют Северная Америка с 17,9 миллиона, Латинская Америка с 14,5 миллиона и Азия с 13 миллионами. В Европе всего за пять дней был зафиксирован миллион новых случаев, при этом в Британии зарегистрировано более двух миллионов случаев заболевания с начала пандемии.

Соединенные Штаты стали первой страной в мире, в которой в понедельник было зарегистрировано более 300 тысяч смертельных исходов, при этом за последние семь дней в Америке ежедневно регистрируется более 2500 смертей от COVID-19. Соединенные Штаты остаются страной с самым большим количеством случаев заболевания - более 17 миллионов с момента начала вспышки, за ними следуют Индия и Бразилия соответственно. На США, где проживает всего четыре процента населения планеты, приходится около 23 процентов всех случаев заболевания в мире.

В среду власти Бразилии зарегистрировали однодневный антирекорд - 70 тысяч новых случаев заражения, присоединившись к США и Индии как к единственным странам, в которых зарегистрировано более семи миллионов случаев инфицирования. В субботу в Индии количество случаев заражения коронавирусом превысило отметку в 10 миллионов. Бразилия занимает второе место в мире по количеству погибших с почти 180 тысячам подтвержденных случаев смерти от COVID-19.

Теги: #Европа #Россия #коронавирус #США #Бразилия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовы ли вы привиться от коронавируса?
В опросе приняло участие 581 человек
20.12.2020, 01:080 В Псковской области сняли с учета два очага COVID-19 20.12.2020, 01:040 Почти 400 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Псковской области за сутки 20.12.2020, 00:240 Правительство поможет заменить в домах россиян более 1000 лифтов 20.12.2020, 00:110 Число случаев COVID-19 в мире превысило отметку в 75 миллионов
19.12.2020, 23:570 Митрополит Тихон вручил настоятелю Любятовской церкви орден Святого Даниила Московского 19.12.2020, 23:510 Галина Неваленная поблагодарила главу Пскова за содействие в решении проблем округа №13 19.12.2020, 23:420 Названы самые популярные в России подержанные иномарки 19.12.2020, 23:260 Федор Постнов рассказал о работе по созданию доступной среды в Пскове в текущем году
19.12.2020, 23:040 Пьяный мужчина упал с крыши псковской многоэтажки. ФОТО 19.12.2020, 23:010 Замглавы Пскова Сергей Гаврилов рассказал об итогах работы в 4-м округе 19.12.2020, 22:500 Названы характерные для COVID-19 особенности кашля 19.12.2020, 22:430 Взрыв произошел в астраханской больнице для коронавирусных пациентов
19.12.2020, 22:200 На улице Железнодорожной установили водоразборную колонку 19.12.2020, 22:110 Ученые раскрыли необычную способность коронавируса 19.12.2020, 22:020 Дмитрий Пермяков о сокращении численности депутатов и об эстетике псковских ограждений 19.12.2020, 21:290 РФ вводит смешанную экспортную пошлину на лом в размере 5%
19.12.2020, 21:200 В Мирожском парке установили ливневые очистные сооружения 19.12.2020, 21:081 Олег Брячак высоко оценил эффективность межфракцинного взаимодействия в гордуме Пскова 19.12.2020, 20:481 Внук два года избивал и морил голодом свою бабушку 19.12.2020, 20:430 Российские хоккеисты обыграли чехов и возглавили таблицу Кубка Первого канала
19.12.2020, 20:292 Псковичи достойны комфортной жизни - депутат по округу №7 Ольга Федорова 19.12.2020, 20:201 Очередную российскую вакцину от коронавируса хотели назвать «Чувак» 19.12.2020, 20:163 Две школьницы снежками затушили Вечный огонь 19.12.2020, 20:070 В Псковской области усилена работа по недопущению пожаров в жилом секторе
19.12.2020, 19:550 Главным успехом 2020 года депутат Сергей Колосов считает масштабный ремонт дорог в Пскове 19.12.2020, 19:372 Ученые подтвердили высокий темп распространения нового типа коронавируса 19.12.2020, 19:212 Дмитрий Пермяков сравнил бюжетный процесс с Золотой Ордой 19.12.2020, 19:060 Александр Коновалов: Псков надо украшать к Новому году, как минимум, ради наших детей
19.12.2020, 18:490 Придомовую территорию на улице Звездной благоустроили за счет средств депутата гордумы 19.12.2020, 18:450 Бари Алибасов после передозировки виагрой заявил, что устал от жизни 19.12.2020, 18:370 Участок Рижского проспекта между улицами Рокоссовского и Балтийская станет светлее 19.12.2020, 18:253 Главная новогодняя ель Пскова может снова стать живой
19.12.2020, 18:225 Путин исполнил предновогоднее желание мальчика, мечтавшего обнять панду 19.12.2020, 18:110 Дмитрий Пермяков полностью или частично отработал половину обращений, поступивших в 2020 году 19.12.2020, 18:020 Прямая трансляция из Псково-Печерского монастыря: всенощное бдение накануне недели 28-й по Пятидесятнице. ВИДЕО 19.12.2020, 18:000 Елочные базары в Пскове организуют по 17 адресам
19.12.2020, 17:480 ПОООМС «Дети – наше будущее» начала раздачу новогодних подарков 19.12.2020, 17:340 В Новосокольниках прошла акция «Кресло или ремень» 19.12.2020, 17:230 Власти Островского района выразили соболезнования родным и близким Виктора Степанова 19.12.2020, 17:140 Дмитрий Пермяков развеял миф о том, что депутатам-списочникам легче, чем одномандатникам
19.12.2020, 17:040 Воркаут-площадка открылась на улице Инженерной в Пскове 19.12.2020, 16:540 Ресторан Mama Roma в Пскове участвует в конкурсе на лучшее новогоднее украшение 19.12.2020, 16:453 После обращения к депутату Денису Иванову псковичку обеспечили льготными лекарствами 19.12.2020, 16:330 Из Волчьего озера в Локнянском районе извлечены тела двух мужчин
19.12.2020, 16:143 Мужчина погиб в свой день рождения из-за неудачной шутки 19.12.2020, 16:051 Елена Жгут: Проблем с уборкой снега в следующем году в Пскове не возникнет 19.12.2020, 15:530 Воскресенье в Псковской области пройдет без существенных осадков 19.12.2020, 15:460 Стали известны даты проведения XII Международных Александро-Невских чтений в Пскове
19.12.2020, 15:358 Зачем Псковской гордуме депутаты-списочники, рассказал Дмитрий Пермяков 19.12.2020, 15:270 Эксперты назвали симптомы постковидного синдрома 19.12.2020, 15:192 В 2021 году улица Железнодорожная в Пскове станет безопаснее 19.12.2020, 15:076 Протоиерей Олег Тэор идет на поправку
19.12.2020, 14:587 Реконструкция окончена. Да здравствует реконструкция! 19.12.2020, 14:460 Полиция ищет пропавшего в Острове мужчину в татуировках 19.12.2020, 14:372 В России с 1 января меняются требования к установке новогодней елки 19.12.2020, 14:294 Александр Коновалов не исключил, что новую школу на Завеличье начнут строить уже в 2021 году
19.12.2020, 14:213 Интерпол проверит происхождение иконы, подаренной Лаврову в Боснии 19.12.2020, 14:201 Стали известны самые необычные названия деревень в России 19.12.2020, 14:140 На виртуальную выставку первого из «Тринадцати» приглашает музей-заповедник «Михайловское» 19.12.2020, 14:0011 О массовом переходе на дистанционку не идет речи - Анна Кузыченко
19.12.2020, 13:530 МЧС призывает псковичей не рисковать жизнью ради рыбалки 19.12.2020, 13:451 Власти Пскова планируют продолжить реконструкцию стадиона «747» 19.12.2020, 13:410 Продолжается прием заявок на традиционный Рождественский фестиваль 19.12.2020, 13:250 В Пскове в 2021 году за счет областного бюджета отремонтируют 15 объектов
19.12.2020, 13:160 Печь попала в ДТП в Москве 19.12.2020, 12:591 По вопросам благоустройства территории у «Маяка» обращались жители округа №9 к своему депутату 19.12.2020, 12:481 Молодогвардейцы напомнили псковичам правила безопасности при обращении с пиротехникой 19.12.2020, 12:441 Роспотребнадзор спрогнозировал сроки окончания пандемии
19.12.2020, 12:390 Песков объяснил отношение Запада к российской вакцине 19.12.2020, 12:340 Владимир Воробьев о патриотизме: Я поклялся честно и преданно служить Отечеству 19.12.2020, 12:322 Минздрав рассказал о планах привить 60% россиян от COVID-19 19.12.2020, 12:140 Жительница Палкинского района фиктивно прописала 6 человек
19.12.2020, 12:100 Псковская библиотека «Радуга» станет модельной 19.12.2020, 11:591 В Пскове будут судить грабителя с питбулем 19.12.2020, 11:500 Пешеходные дорожки на 12-м округе станут доступными для маломобильных псковичей 19.12.2020, 11:4010 Более 20 человек заболели коронавирусом в Первомайском психоневрологическом интернате
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.