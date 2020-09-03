В России и мире

Число случаев COVID-19 в мире превысило отметку в 75 миллионов

По данным Reuters, количество случаев заражения коронавирусом в мире 19 декабря превысило отметку в 75 миллионов человек. Эта новость появилась на фоне сообщений о том, что несколько стран по всему миру начинают вакцинацию от смертельной инфекции, пишет «Российская газета».

За последний месяц было зарегистрировано 18,65 миллиона новых случаев, это самый высокий показатель за 30-дневный период с начала пандемии, которая была объявлена в марте 2020 года.

Европа остается регионом с наибольшим количеством заболевших - 21,6 миллиона случаев, за ней следуют Северная Америка с 17,9 миллиона, Латинская Америка с 14,5 миллиона и Азия с 13 миллионами. В Европе всего за пять дней был зафиксирован миллион новых случаев, при этом в Британии зарегистрировано более двух миллионов случаев заболевания с начала пандемии.

Соединенные Штаты стали первой страной в мире, в которой в понедельник было зарегистрировано более 300 тысяч смертельных исходов, при этом за последние семь дней в Америке ежедневно регистрируется более 2500 смертей от COVID-19. Соединенные Штаты остаются страной с самым большим количеством случаев заболевания - более 17 миллионов с момента начала вспышки, за ними следуют Индия и Бразилия соответственно. На США, где проживает всего четыре процента населения планеты, приходится около 23 процентов всех случаев заболевания в мире.

В среду власти Бразилии зарегистрировали однодневный антирекорд - 70 тысяч новых случаев заражения, присоединившись к США и Индии как к единственным странам, в которых зарегистрировано более семи миллионов случаев инфицирования. В субботу в Индии количество случаев заражения коронавирусом превысило отметку в 10 миллионов. Бразилия занимает второе место в мире по количеству погибших с почти 180 тысячам подтвержденных случаев смерти от COVID-19.