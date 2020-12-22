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Страсбургский суд признал фактическую юрисдикцию России над Крымом

Страсбургский суд в решении по жалобе Украины признал наличие фактической юрисдикции России над Крымом с 27 февраля 2014 года, сообщает РИА Новости.

Это следует из формулировки о том, что суд будет рассматривать жалобу на возможные нарушения прав человека в Крыму со стороны России начиная с 27 февраля 2014 года, возлагая, таким образом, на российскую сторону обязанности соблюдения соответствующих прав и обеспечения юрисдикции над полуостровом с этой даты. Иными словами, суд полагает, что Россия несет ответственность за события на полуострове с 27 февраля 2014 года.

Жалоба «Украина против России» была подана в ЕСПЧ в марте 2014 года. В ней украинские власти утверждают, что Россия с 27 февраля 2014 года «осуществила эффективный контроль над автономной республикой Крым, что привело к многочисленным нарушениям Конвенции о защите прав человека». В частности, обвинения были предъявлены по 12 статьям, среди которых убийства мирных граждан, задержания и запугивания журналистов, дискриминация этнических украинцев, политически мотивированные уголовные преследования.

Большая палата ЕСПЧ признала частично приемлемой жалобу Украины на то, что Россия «несет ответственность за административную практику», которая привела к нарушениям прав человека в Крыму, но сочла недоказанными остальные обвинения украинской стороны.

Кроме того, ЕСПЧ не стал рассматривать вопрос законности воссоединения Крыма с Россией с позиции международного права.

В российском Минюсте отметили, что Страсбургский суд этим промежуточным решением подтвердил свои процессуальные полномочия по дальнейшему рассмотрению дела.

Крым стал российским регионом в результате проведенного там после госпереворота на Украине референдума, на котором около 96 процентов избирателей на полуострове выступили за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».