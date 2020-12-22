В России и мире

Киркорову и Шуфутинскому могут запретить въезд в Литву

Литва рассматривает возможность запрещения въезда в страну российским исполнителям Филиппу Киркорову и Михаилу Шуфутинскому, считая, что их выступления являются инструментом «мягкой российской политической пропаганды». Об этом в пятницу заявил журналистам министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, сообщает ТАСС.

«МИД сформирована рабочая группа, которой предстоит оценить правовые возможности запрещения въезда этим и другим исполнителям, распространяющим российскую пропаганду», - сказал он.

По словам шефа внешнеполитического ведомства, Литва как правовое государство должна в таких решениях руководствоваться юридическими инструментами. «Для включения того или иного лица в черный список должны быть четкие правовые основания», - заявил он.

Имена Киркорова и Шуфутинского упоминаются прежде всего в связи с тем, что организаторы их гастролей в Литве, которые не состоятся из-за эпидемии коронавируса, получили компенсацию в размере около €30 тыс. на покрытие убытков по отмене запланированных концертов. Такие выплаты назначаются и организаторам других отозванных культурных мероприятий, однако случай исполнителей из РФ вызвал скандал в литовских СМИ.