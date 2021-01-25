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В России возбудили уголовное дело в отношении сети H&M

В отношении российского подразделения сети по продаже одежды H&M Федеральная таможенная служба (ФТС) завела уголовное дело, об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, компанию заподозрили в уклонении от уплаты пошлин на 3,1 млрд руб. ФТС считает, что H&M не включила в декларации 2016-2019 годов часть лицензионных сборов, которые российское подразделение платит материнской компании.

Дело против подразделения H&M было заведено в декабре 2020 года. Пресс-служба H&M в Стокгольме подтвердила, что в отношении ее российской «дочки» начато расследование, не сообщив подробностей.