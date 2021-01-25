В России и мире

В Госдуме изумились претензиям прибалтийских стран о правах человека

Стремление прибалтийских стран и Польши выступить в роли радетелей прав человека может вызвать лишь изумление, поскольку именно там уже много лет идут самые настоящие политические репрессии и гонения на свободу слова, заявила член комитета Госдумы по международным дела Елена Панина.

Литва, Латвия, Эстония и Польша составляют собственный санкционный список из лиц, которые, по их мнению, ответственны за задержание Алексея Навального по возвращении в Россию и вынесение ему приговора, сообщил ранее МИД Литвы.

В беседе с РИА Новости Панина отметила, что подобнее действия весьма закономерны, поскольку правящие круги именно этих стран давно превратились в своего рода «цепных псов» коллективного Запада.