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Путин 23 марта сделает прививку от коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что намерен во вторник, 23 марта, сделать прививку от коронавируса,передает ТАСС.

«Вакцинация - это добровольный выбор каждого человека, его личное решение. Кстати говоря, я сам намерен сделать это (прививку) завтра», - сказал он в понедельник на совещании о наращивании производства вакцин от коронавируса.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин сделает прививку одной из трех российских вакцин, не раскрывая при этом, какой именно препарат выбрал президент. «Это будет одна из трех наших вакцин, - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. - Все они хорошие и надежные». Он отметил, что вакцинация Путина от коронавируса не будет публичным мероприятием.

На сегодняшнем совещании Путин также заявил, что ситуацию с распространением коронавируса в стране удалось стабилизировать. «Ваши усилия, эффективная деятельность наших научно-исследовательских учреждений, всей отечественной системы здравоохранения позволили нам стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией, защитить жизнь и здоровье миллионов наших граждан», - сказал глава государства специалистам.

По его словам, к настоящему времени 4,3 млн россиян получили оба компонента вакцины от коронавируса. «В целом по России прививки первым компонентом уже сделали 6,3 млн человек, из них 4,3 млн граждан вакцинированы полностью, то есть получили первый и второй компоненты вакцины», - сказал Путин.

Вакцинация от коронавируса должна быть максимально доступной и удобной для россиян, от этого зависят перспективы выхода из режима ограничений, отметил глава государства. Он добавил, что у РФ есть все ресурсы для производства антиковидных вакцин, нужных для выработки популяционного иммунитета в стране.