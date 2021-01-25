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В России и мире

Путин привился от коронавируса

23.03.2021 21:12|ПсковКомментариев: 1

Президент РФ Владимир Путин сделал прививку от коронавируса и чувствует себя хорошо. Как сообщил ТАСС во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в среду у главы государства будет полноценный рабочий день.

«Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо, - отметил представитель Кремля. - Завтра у него полноценный рабочий день».


Фото Алексея Дружинина, пресс-служба президента РФ

Ранее представитель Кремля отметил, что Путин сделает прививку «одной из трех» российских вакцин. «Мы не будем специально говорить, какой. Все три российские вакцины абсолютно надежны, они очень хорошие, надежные и эффективные», - пояснил он. «Мы сознательно не говорим, какую именно прививку будет делать президент, отмечая, что все три российский прививки абсолютно надежны и эффективны», - повторил Песков.

Он также объяснил, почему Путин не будет проходить вакцинацию публично. «Что касается вакцинации под камеры, то ему [президенту] это не нравится», - сказал пресс-секретарь.

 
Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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