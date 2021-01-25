«Разве мы должны обезьянничать»: Путин объяснил вакцинацию от COVID-19 без камер

Президент России Владимир Путин объяснил, почему не последовал примеру некоторых мировых лидеров и оставил процедуру вакцинации от COVID-19 непубличной.
Президент на этой неделе сделал прививку от коронавируса. Пока неизвестно, какой из трех российских вакцин он привился. Ему предстоит еще один укол, отметил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, никаких побочных эффектов у Путина после вакцинации не было и чувствует он себя хорошо.
«Ну мы разве с вами должны обезьянничать что ли? Обязательно делать, как кто-то где-то делает? Ну, наверное, нет», - сказал Путин во время программы на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости. Так глава государства ответил на вопрос о том, почему с его прививки нет ни одного кадра, в то время как многие лидеры стран «устраивали чуть ли не фото- и видеосессии» в ходе своей вакцинации.
«Ведь если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же не сложно сделать. Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, не знаю, все что угодно - кефир, какой-нибудь там апельсиновый сок... Я шучу, конечно, ну просто витамины. Ну это несерьезно, на мой взгляд», - добавил Путин.