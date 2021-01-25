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Президент России подписал указ о весеннем призыве

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2021 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу в количестве 134 650», - сообщается в указе.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.