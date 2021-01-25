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В России и мире

Ведущая Первого канала сравнила мужчин с консервами

30.03.2021 11:05|ПсковКомментариев: 1

Ведущая программы Первого канала «Давай поженимся!» Роза Сябитова сравнила выбор спутника жизни с покупкой консервов. Об этом она написала на своей странице в Instagram, передает РИА Новости.

Телеведущая призвала женщин относится к мужчинам как к консервным банкам, так как, по ее мнению, «даже в банке без единого внешнего изъяна может оказаться протухший продукт».

«Мужчина может быть высоким и сильным, но по факту окажется полным паразитом и моральным уродом. А другой будет менее презентабелен на старте, но зато к сорока годам станет большим человеком и никогда не позволит себе обмануть вас или ваших детей», - считает Сябитова.

Она призвала россиянок не искать мужчину с идеальной внешностью, а обращать прежде всего внимание на человеческие качества.

Теги: #мужчины #еда
Источник: Псковская Лента Новостей
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