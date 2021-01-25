В России и мире

Онищенко порекомендовал навсегда ввести масочный режим

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко на вопрос, когда россиянам можно будет снять маски, ответил: «Никогда». Такую точку зрения первый зампредседателя думского комитета по образованию и науке высказал в ходе пресс-конференции 1 апреля, пишет «Российская газета».

«Никогда. Это должно быть элементом нашей культуры», - отметил Онищенко, отвечая на вопрос, когда Россия может отказаться от обязательного ношения масок.

Он напомнил, что помимо коронавируса существует масса сезонных инфекций, которые не менее опасны, особенно для людей с ослабленным здоровьем. «Каждый год в нашу страну, на планету приходит вирус гриппа. Он не один, там 200 вирусов одновременно. Так почему не носить маску? Почему надо ждать, пока заболеешь?» - отметил Онищенко. Он подчеркнул, что ответственное отношение населения к своему здоровью играет ключевую роль.

Например, жители Китая, Японии и Южной Кореи постоянно носят защитные маски, добавил депутат.

Напомним, ранее эксперты ВОЗ неоднократно заявляли, что для того, чтобы страны почувствовали себя в безопасности, внутри каждой должен сформироваться коллективный иммунитет к коронавирусу. Для этого внутри каждого государства нужно привить не менее 60-70% населения.