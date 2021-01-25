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«ВКонтакте» заблокировала официальную группу ФСИН за сбор донатов

Администрация соцсети «ВКонтакте» заблокировала официальную группу Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН). Ранее в группе появилось объявление о сборе донатов.

Проблемы с доступом к паблику появились 12 апреля, пишет «Деловой Петербург». При попытке перейти на страницу ФСИН появилось сообщение: «Сообщество заблокировано в связи с возможным нарушением правил сайта».

Telegram-канал Mash обратил внимание, что незадолго до этого на странице ФСИН появилось объявление о сборе пожертвований. В качестве преимуществ паблик ФСИН предложил своим потенциальным спонсорам «доступ к эксклюзивным материалам».

Позже в пресс-службе «ВКонтакте» подтвердили ТАСС блокировку группы ФСИН. Как пояснили в соцсети, «возникли опасения, что доступ к руководству сообществом имеют люди, которые уже не являются представителями ФСИН». Администрация решила «обезопасить сообщество на время выяснения всех нюансов».

В паблике «Подслушано. ФСИН» отмечается, что «неприемлемые для официальной группы ссылки на сообщество адвокатов вызывали опасение и давали стойкое ощущение ненормальности происходящего».

«Старожилы могли заметить, что у нас не было репостов с группы, которая формально считается официальной, то есть имеет галочку (верификатор) после названия. Причина проста: были сомнения по поводу того, что её ведут сотрудники пресс-службы ФСИН», - говорится в посте.

Паблик ФСИН перестал работать на фоне резонансной отставки первого заместителя главы ФСИН Анатолия Рудого. Решение он принял после ссоры с заместителем директора ведомства Анатолием Якуниным. Конфликт произошел на совещании. Вместе с ним в отставку ушли еще несколько замов.