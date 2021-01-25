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Министр культуры Украины обвинил Россию в присвоении борща

Россия выдает желаемое за действительное, называя борщ российским блюдом. Об этом заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко, сообщает РИА Новости.

Фото: pixabay.com/ru

Ростуризм и Google ранее запустили проект-энциклопедию «Раскуси Россию» по российским региональным блюдам, в нем борщ причислен к российским блюдам.

«Поговорим снова о борще. В РФ в очередной раз пытаются присвоить нашу национальное блюдо. На платформе Google Arts & Culture запустили проект под названием "Раскуси Россию". В частности, там представлены Топ-10, как они это называют, "русских блюд, вошедших в историю". Среди исконных русских блюд и украинский борщ. Опять выдают желаемое за действительное», - написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что еще «Раскуси Россию» предлагает иностранцам отправиться в гастрономический тур по России. «Борщ - этническое украинское блюдо. Присваивать территории, прошлое, этносы - в духе кремлевцев уже более сотни лет», - отметил он и также напомнил, что ранее министерство культуры и информационной политики представило «культуру приготовления украинского борща» на рассмотрение как нематериальное наследие ЮНЕСКО.

«Уверен, мир признает наше национальное блюдо. Сколько интернет-страниц с рекламой борща не создавай, все равно русским он не будет!» - резюмировал Ткаченко.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина сообщила РИА Новости, что надежды Украины на признание борща исключительно украинским достоянием сомнительны: как показывает практика, ЮНЕСКО старается вести себя корректно и не дает вовлекать себя в идеологические дуэли.