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Климатический закон планируют принять в Евросоюзе летом

Евросоюз планирует принять климатический закон менее, чем через месяц. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на комитет Европарламента (ЕП) по промышленности, исследованиям и энергетике (ITRE). Итоговое голосование по документу евродепутаты проведут 7 июня.

«За этим последует формальное и финальное одобрение Совета», — отметили в пресс-службе комитета.

Заседание этого органа управления ЕС запланировано на вторую половину июня. Несколько дней спустя текст документа будет опубликован в Официальном журнале Евросоюза, а затем, через 20 дней, он вступит в силу. Таким образом, климатический закон Евросоюза начнет работать в июле 2021 года.

В основе документа лежит «зеленая сделка» Евросоюза, которую ЕС одобрил в 2019 году и которая должна фундаментально перестроить экономику объединения в пользу более экологичного развития.

Главная цель европейской климатической стратегии — к 2050 году сделать Евросоюз климатически нейтральным объединением, то есть свести к нулю все углеродные выбросы.

По мнению экспертов, это приведет к изменению энергетического сотрудничества между Россией и ЕС.