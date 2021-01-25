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Книготорговлю временно отнесли к социальному предпринимательству

Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект, которым предлагается отнести деятельность по реализации книжной продукции для детей и юношества, учебной, просветительской и справочной литературы, осуществляемую субъектами малого и среднего предпринимательства, к категории социального предпринимательства на период до 31 декабря 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

В соответствии с поправками критерии такой деятельности будет определять Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Изменения вносятся в закон о развитии малого и среднего предпринимательства.

Как отметила председатель комитета по культуре Елена Ямпольская, законопроект был внесен комитетом в точном соответствии с формулировкой президента РФ. «Для многих людей книжные магазины просто стали некой заменой библиотеки, куда можно прийти, ознакомиться с новинками. То есть социальная функция книжного магазина – не просто функция торговли или коммерческое предприятие, а нечто большее», — подчеркнула она.

Елена Ямпольская отметила, что крупным сетям льготы не предусмотрены. «Согласно моим приблизительным подсчетам, минимум 80% книжных магазинов страны смогут после принятия данного законопроекта получить те или иные льготы от местных властей», — сказала парламентарий.