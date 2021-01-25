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ФАС исключила рост цен на жизненно важные препараты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) исключила рост цен на жизненно важные лекарства. Как сообщается на сайте ведомства, заявления о росте цен на лекарства в ряде СМИ носят манипуляторный характер, поскольку рост цен на жизненно важные препараты «невозможен в силу особенностей регулирования».

«ФАС России предостерегает должностных лиц от безосновательных заявлений о росте цен на лекарства, - отметили в ведомстве. - Такого рода заявления могут привести к искусственному стимулированию спроса на жизненно важные препараты».

Антимонопольное ведомство напомнило, что цены на лекарства, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) регулируются государством и не могут быть выше установленных пределов.

«Сегодня в России выстроена сбалансированная система ценообразования, которая не позволяет фармпроизводителям завышать цены на жизненно важные препараты, но при этом сохраняет рентабельность их производства и поставок», - подчеркнули в ведомстве