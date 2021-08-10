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Ученые обнаружили неожиданное последствие коронавируса

Исследование немецких ученых показало, что коронавирус SARS-CoV-2 проникает в глаза и инфицирует фоторецепторы и ганглиозные клетки сетчатки. Авторы отмечают, что это может быть одной из причин, почему некоторые пациенты с постковидным синдромом жалуются на проблемы с глазами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статью, опубликованную на сервере препринтов bioRxiv.org.

Исследователи подвергли зрелые органоиды сетчатки воздействию SARS-CoV-2, а затем в течение некоторого времени наблюдали за активностью вируса и скоростью его репликации. Результаты показали, что коронавирус действительно инфицирует клетки сетчатки, что было подтверждено тестом ПЦР, а иммунофлуоресценция зафиксировала присутствие нуклеокапсидных белков SARS-CoV-2 в органоидах сетчатки.

Детальный анализ выявил в фоторецепторах и ганглиозных клетках сетчатки вирусные бляшки, что, по мнению авторов, указывает на места размножения вируса. Кроме того, выяснилось, что SARS-CoV-2 увеличивает экспрессию нескольких воспалительных генов, включая цитокин интерлейкин 33 (IL33), который связан с воспалением сетчатки и деградацией фоторецепторов. Ученые считают, что повышенная экспрессия цитокинов — это следствие иммунного ответа организма на вирус SARS-CoV-2.

Авторы также обнаружили, что антитела, блокирующие ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2) — рецептор, через который вирус проникает в клетки, — уменьшают инфицирование клеток сетчатки. Это значит, что для профилактики и лечения этого осложнения на глаза не нужны какие-то особые средства, а подходят те же антивирусные препараты или вакцины, направленные на блокирование рецептора ACE2.

Когда исследователи ввели в инфицированные ткани сетчатки антителами против ACE2, количество нуклеокапсидных белков SARS-CoV-2 в клетках значительно снизилось.

Основываясь на результатах исследования, авторы пришли к выводу, что инфекция SARS-CoV-2 в глазах и репликация вируса в клетках сетчатки зависят от рецепторов ACE2, а лекарства, нацеленные на них, могут быть эффективными в лечении пациентов с COVID-19 с симптомами инфекции сетчатки глаза.