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Мишустин заявил, что ситуация с COVID-19 в России остается напряженной

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин оценивает ситуацию в стране с распространением коронавируса как напряженную, хотя в ряде регионов темпы прироста заболеваемости удалось сбить. Об этом сообщает ТАСС.

«По всей стране продолжается борьба с коронавирусом, ситуация остается напряженной», - сказал председатель правительства на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По данным главы кабинета министров, «в ряде регионов темпы заболеваемости идут на спад, там их удалось сбить, в том числе благодаря введению по поручению главы государства нерабочих дней». При этом Мишустин отметил, что «в других российских субъектах по-прежнему много заболевших».

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До конца следующего года продлена регистрация медикаментов, используемых, в том числе, для борьбы с ковидом, заявил премьер-министр.

«Не стоит отказываться от прививки без консультации врача, только он может сказать о наличии противопоказаний к вакцинации», - сказал Мишустин.