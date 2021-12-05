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У Кремля нет инициатив по регулированию соцсетей — Дмитрий Песков

У Кремля нет инициатив по регулированию соцсетей. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о роли интернета в событиях в Казахстане, от отметил, что социальные сети несут не только добро, но и зло.

«И задача — принять меры, чтобы это зло купировать. Это история не новая — она давняя. Просто оно нашло лишний раз свое очевидное подтверждение в ходе недавних событий в Казахстане», — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

На вопрос, стоит ли ждать каких-то предложений от администрации президента по регулированию соцсетей в России, учитывая казахстанский опыт, Дмитрий Песков ответил отрицательно.

Напомним, протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже беспорядки распространились на другие населенные пункты, в том числе на Алма-Ату — крупнейший город республики: там стали действовать мародеры, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.

В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По информации ООН, во время протестов ранения получили около тысячи человек. По уточненным данным, погибли 17 силовиков.

Утром 5 января президент республики Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза он охарактеризовал ситуацию как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности.

ОДКБ приняла решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки.