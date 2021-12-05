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Миротворцев ОДКБ выведут из Казахстана

Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане успешно завершена, вывод сил начнется 13 января, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Трансляцию его выступления вел телеканал «Хабар».

По словам Токаева, острая фаза контртеррористической операции в стране пройдена, обстановка во всех регионах стабильная. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней, пишет РБК.

Президент подчеркнул, что Казахстан мог бы утратить контроль над Алма-Атой, если бы не обратился за помощью в ОДКБ. Это, в свою очередь, грозило потерей всей страны.

«Над подготовкой захвата власти работали профессионалы. Коль скоро эта была вооруженная агрессия со стороны международного терроризма против нашей страны, то Казахстан юридически обоснованно обратился к своим партнерам по Договору о коллективной безопасности с просьбой направить миротворческий контингент», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, С просьбой об оказании помощи власти Казахстана обратились к лидерам стран альянса 6 января на фоне массовых беспорядков в стране и захвата административных зданий. В обращении к ОДКБ происходящее в стране было охарактеризовано как внешняя агрессия с участием международных террористических группировок.

10 января на внеочередной сессии Совета ОДКБ Токаев сообщил, что в стране были развернуты 2,3 тыс. миротворцев ОДКБ из России, Белоруссии, Киргизии и Армении и 250 единиц техники. Военнослужащие приступили к охране военных, государственных и социально значимых объектов в Алма-Ате и прилегающих районах. К непосредственному подавлению сопротивления участников беспорядков силы ОДКБ не привлекали.