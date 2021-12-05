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День всех влюбленных празднуют в России

14 февраля во многих странах мира, в том числе в России, отмечают День святого Валентина или День всех влюбленных.

Как сообщает calend.ru, считается, что День святого Валентина существует уже более 16 веков, но праздники любви известны с еще более ранних времен — со времен древних языческих культур. Например, римляне в середине февраля праздновали фестиваль эротизма в честь богини любви.

История возникновения праздника датируется примерно 269 годом, в то время Римской Империей правил император Клавдий II. Воюющая римская армия испытывала острый недостаток солдат для военных походов, и военачальник был убежден, что главный враг его планов — браки, поскольку женатый легионер о славе империи думает гораздо меньше, чем о том, как прокормить семью. Чтобы сохранить в своих солдатах воинский дух, император издал указ, запрещающий легионерам жениться, но нашелся человек, который стал тайно венчать легионеров с их возлюбленными. Им был священник по имени Валентин из римского города Терни.

Как только об этом узнал император, Валентина приговорили к казни, при этом сам священник был влюблен в дочку тюремщика. За день до казни священник написал девушке прощальное письмо, где рассказал о своей любви, и подписал его «Твой Валентин». Прочитано оно было уже после того, как его казнили.

Впоследствии как христианский мученик, пострадавший за веру, Валентин был канонизирован католической церковью. А в 496 году римский Папа Геласиус объявил 14 февраля Днем святого Валентина.

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К празднованию Дня святого Валентина в России все еще относятся неоднозначно. Например, депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал эту традицию, отметив, что проведение этого праздника недопустимо ни в школах, ни в госучреждениях.

«Ни в школах, ни в государственных учреждениях такого праздника быть не должно. Проведение таких мероприятий в нашей стране случается не от большого ума. Мы не папуасы, чтобы устраивать карго-культ сытой западной жизни», — приводит слова Милонова РИА Новости.

Политик добавил, что День святого Валентина не имеет ничего общего ни с духовным, ни культурным контекстом события.

Между тем, 14 февраля в Пскове планируются праздничные мероприятия. В частности, в Центре развития молодежи «Лофт» пройдет «Квартирник о любви».