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Apple научит Face ID распознавать лица в масках

Пользователи iPhone и iPad смогут разблокировать свои устройства с помощью функции распознавания лиц Face ID, даже находясь в защитных масках, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Эта функция войдет в новое обновление операционной системы iOS, которое Apple Inc. (SPB: AAPL) выпустит в первой половине марта, говорят источники.

Функцию разблокировки устройств Face ID представили в 2017 году вместе с презентацией iPhone X. Но во время пандемии коронавируса пользователи жаловались, что им приходится снимать защитные маски в нарушение антиковидных правил, чтобы система распознавания лиц узнала их.

Источники сообщают, что в начале марта Apple также может представить новую бюджетную модель смартфона и обновленную версию планшета iPad.