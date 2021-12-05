В России и мире

Евросоюз одобрил санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР

Евросоюз официально одобрил санкции в отношении России в ответ на признание президентом Владимиром Путиным независимости ДНР и ЛНР, сообщает РБК со ссылкой на сайт Евросоюза.

В частности, санкции затронут 351 депутата Госдумы, которые голосовали 15 февраля в поддержку обращения с просьбой признать республики. Кроме того, под санкции попали 27 физлиц и организаций, которые «сыграли роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». К ним в ЕС отнесли тех, кто принимает решения, в том числе членов правительства, а также банки и олигархов, поддерживающих «финансово или материально» российские операции в ДНР и ЛНР или получающих выгоду от них. Также в число 27 подсанкционных физлиц и юрлиц вошли члены военного руководства, «которые сыграли роль во вторжении и дестабилизации», а также люди, ответственные за ведение «войны дезинформации».

Полный список тех, кто попал под санкции, на сайте ЕС не приводится.

Ограничительные меры против вошедших в перечень людей и организаций включают замораживание активов, запрет на предоставление им средств, а также запрет на въезд в ЕС.

Кроме того, ЕС ввел финансовые санкции, запретив финансирование российского правительства и ЦБ. «Ограничивая доступ российского государства и правительства к рынкам капитала и финансовым рынкам ЕС, союз стремится ограничить финансирование эскалационной и агрессивной политики», — говорится в релизе.

В документе ЕС также прописаны санкции против ДНР и ЛНР. Под запретом оказались импортные товары, произведенные в республиках, также введены ограничения на торговлю и инвестиции в определенные сектора экономики, но в какие конкретно, в сообщении не говорится. Кроме того, наложен запрет на оказание туристических услуг и запрет на экспорт в ДНР и ЛНР отдельных товаров и технологий.

Накануне вечером глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предупредил о подготовке антироссийских санкций, сообщив, что они ограничат доступ к европейскому финансовому рынку и сервисам, а также затронут оборонный сектор и некоторые банки. Боррель добавил, что санкции должны сильно ударить по России, и уточнил, что это — только часть ответа ЕС.

The Guardian писала со ссылкой на источники, что под санкции ЕС попадут глава Минобороны Сергей Шойгу, глава администрации президента Антон Вайно, заместитель председателя правительства и председатель наблюдательного совета ВТБ Дмитрий Григоренко, председатель госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, представитель МИДа Мария Захарова, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев, бизнесмен Евгений Пригожин, а также банки «Россия», Промсвязьбанк и ВЭБ.РФ (ранее эти финансовые организации уже попали под санкции США).