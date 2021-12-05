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«Наложили в квадрате»: Андрей Турчак прокомментировал новые санкции против России

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в рамках пресс-конференции ответил на вопрос журналиста о наложении санкций против России после признания независимости ЛДНР.

«Разряжу обстановку. Вы сказали "наложили" - наложили в квадрате. Сначала в штаны наложили, потом наложили санкции. А мы что сделали? А мы на их санкции наложили», - цитирует слова сенатора официальный телеграм «Единой России».

Напомним, 23 февраля Андрей Турчак приехал в прифронтовую зону в Донецке, где вместе с сенатором Александром Карелиным и главой ДНР Денисом Пушилиным поучаствовал в памятных мероприятиях у мемориального комплекса «Твоим освободителям, Донбасс».

22 февраля, президент США Джо Байден объявил о новых санкциях против России из-за признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. США ввели санкции в отношении российских элит, ВЭБа и российского суверенного долга. Также под санкции попал футбольный клуб ПФК ЦСКА как один из активов государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, напоминает «Коммерсант».