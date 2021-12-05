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Российский врач перечислил простые правила здорового питания

Врач Александр Мясников объяснил несколько правил здорового питания в авторской передаче на телеканале «Россия 1».

Специалист рекомендует тщательно пережевывать пищу, чтобы напитать ее слюной и тем самым обеспечить старт пищеварительного процесса уже в ротовой полости, пишет «РИА Новости». Также он запретил пропускать завтрак, назвав его «будильником для организма».

Для эффективной работы желудка Александр Мясников советует добавить в ежедневный рацион салат. Он обратил внимание на заправку и признался, что отдает предпочтение подсолнечному нерафинированному маслу, которое полезно, но калорийно. Также он предупредил о злоупотреблении солью и в случае с салатом в качестве альтернативы предложил перец и сок лимона.

Специалист подчеркнул, что пища не должна доставлять дискомфорт желудку и кишечнику, иначе говоря, следует употреблять еду и напитки нормальной температуры. В противном случае повышается риск развития рака пищевода. Наконец, Александр Мясников рекомендовал отказаться от длительного хранения продуктов и покупки полуфабрикатов.