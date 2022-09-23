В России и мире

Лукашенко потребовал остановить рост цен в Белоруссии

Действенных предложений по сдерживанию роста цен ожидает президент Белоруссии Александр Лукашенко от кабинета министров и национального банка страны.

Анализируя ценовую ситуацию, которая складывается в стране, Александр Лукашенко констатировал, в частности, что за восемь месяцев этого года инфляция составила 13,8%, а в целом за год правительство планирует цифру в 19%, сообщает «Российская газета».

Глава государства высказал убеждение, что на такие высокие значения инфляции исполнительная власть «должна была ответить жесткими мерами по сдерживанию цен». Ведь рост цен, подчеркнул он, нивелирует все усилия по повышению зарплат и пенсий. Реальные доходы населения, по его словам, уже упали ниже уровня прошлого года, примерно на 3%.

При этом он вынужден был признать, что существуют объективные факторы, когда из-за введения санкций коллективным Западом «нарушился обычный уклад мировой торговли». И как результат, констатировал он, «многолетние антирекорды по инфляции фиксируются во всем мире». Ведь «рост цен - это не изобретение Белоруссии. Весь мир ошалел от этой инфляции», - отметил президент. В 2021 году инфляция в Белоруссии составила 9,97%.

В то же время белорусский лидер жестко отреагировал на необоснованное повышение цен на отечественные товары, указав и на проблему посредничества. По данным национального комитета госконтроля, зафиксированы факты, когда «яблоки, лук, свеклу и капусту, выращенные сельхозпредприятиями, бюджетники закупали у посредника с наценкой под 300%», - заявил Лукашенко.