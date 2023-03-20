Раскрыта новая профессия в IT с зарплатой в 25,8 млн рублей в год

На рынке вакансий в IT обнаружена новая профессия — специалист должен взаимодействовать с чат-ботом с искусственным интеллектом ChatGPT, формируя особые текстовые запросы для тренировки ИИ. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Речь идет о инженерах, которые должны «убеждать искусственный интеллект добиваться лучших результатов» и помогать компаниям обучать других сотрудников наилучшему использованию этих инструментов, пишет «Газета.ру».
По данным агентства, зарплаты в новой профессии варьируются от $175 тысяч до $335 тысяч в год — это от 13,5 до 25,8 млн рублей в год по текущему курсу, или от 1,1 млн до 2,1 млн рублей в месяц.
В настоящее время он занимается именной этой новой профессией — написанием сообщений для ChatGPT от компании OpenAI. По его словам, рабочий день включает в себя написание пяти различных подсказок и около 50 взаимодействий с чат-ботом.