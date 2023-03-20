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Пираты напали на российскую яхту в нейтральных водах Красного моря

Владелец яхты 30 minutes Дмитрий Чугуевский рассказал, что судно подверглось нападению йеменских пиратов в нейтральных водах Красного моря. Он заявил, что яхту обстреляли из автоматов, в результате чего судно получило повреждения. При этом никто из моряков не пострадал, сообщает РБК.

Чугуевский также пояснил, что достаточно мощный мотор помог 30 minutes уйти от пиратов в воды государства Эритрея для проведения необходимого ремонта.

Однако на этом злоключения экипажа не закончились. Судно было задержано сотрудниками эритрейской береговой охраны.

«Я до сих пор не понимаю, почему их задержали. Возможно, им нельзя было в плохую погоду бросать якорь и останавливаться», — заявил Чугуевский.

После того как охрана обнаружила следы обстрела, команду начали допрашивать. Когда все вопросы в Эритрее были улажены, яхта отправилась в Джибути, где моряков хорошо встретили и предоставили возможность связаться с семьями.

Чугуевский отметил, что с командой все в порядке, а власти республики проявили настоящее гостеприимство, добавило издание RuNews24.