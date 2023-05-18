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Очередь из украинцев образовалась на въезд в Псковскую область из Латвии

В Латвии на КПП «Виентули» на границе с Псковской областью образовалась очередь из украинцев, которые желают въехать в Россию. Они находятся в тяжелых условиях, пишет МК с ссылкой на LTV.

С прошлой недели, как сообщает телеканал, на КПП «Виентули» действует пункт помощи для украинцев. Сюда, как отмечается, приходят за водой или советом в основном те, кто отправляется в РФ. «У кого-то в России остались дети, кто-то возвращается, чтобы помочь родственникам», — говорится в сюжете.

Одна из причин образования очередей, по данным телеканала, тщательные проверки документов украинцев с российской стороны.