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Латвия прекратила выдачу всех типов виз россиянам

Латвия прекращает прием заявлений на все типы виз от граждан России с 26 июня, сообщил в понедельник МИД балтийской республики.

Действующий глава МИД и избранный президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в субботу заявил, что страна усиливает охрану границы с РФ, не будет выдавать россиянам гуманитарные и иные визы на фоне ситуации в России.

«В связи с непредсказуемым развитием внутриполитических событий в России с 26 июня 2023 года в дипломатических и консульских представительствах Латвии за рубежом прекращается прием заявлений на все виды виз от граждан России», - говорится в сообщении на сайте МИД.

Отмечается, что заявления, принятые до 25 июня, будут рассмотрены, пишет РИА Новости.

Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября договорились приостановить действие соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность о том, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд граждан РФ на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения на поездки граждан России, для которых целью посещения ЕС является туризм, бизнес, спорт или культура. Исключения были сделаны для водителей грузовиков, дипломатов, а также пересекающих границу по соображениям гуманитарного характера, в том числе диссидентов.