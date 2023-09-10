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В аэропортах Москвы задержали более 30 рейсов

Минимум 31 рейс задержали, еще шесть рейсов были отменены в Москве в трех аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» в воскресенье утром. Об этом 17 сентября следует из данных онлайн-табло.

По информации сервиса на 7.32, во «Внуково» отменили пять рейсов и задержали пять, в «Домодедово» отменили один рейс, были задержаны 19, а в «Шереметьево были задержаны семь рейсов, пишут «Известия».

Ранее, в ночь на 5 сентября, в аэропортах Москвы задерживались 16 рейсов на прилет и вылет. Во «Внуково» сообщалось о задержке 12 рейсов, еще три были отменены. Два рейса задержали в «Домодедово», два — в «Шереметьево».