В России и мире

Путин планирует принять участие в виртуальном саммите G20

Президент РФ Владимир Путин, как ожидается, 22 ноября примет участие в виртуальном саммите G20, который организует Индия, сообщает телеканал «Россия 1».

Ранее МИД Индии сообщил, что виртуальный саммит лидеров "Большой двадцатки" состоится 22 ноября.

«Российский президент и лидеры западных стран впервые за долгое время могут стать участниками одного и того же мероприятия. На следующий неделе состоится виртуальный саммит "Большой двадцатки". И Владимир Путин, как ожидается, примет в нем участие», - сообщили в воскресенье в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», пишет РИА Новости.