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Вакцина от кори и краснухи закончилась в российском регионе

Вакцина от кори, краснухи и паротита снова закончилась в Калужской области. Новая дата поставки партии прививок неизвестна.

Как сообщает Kaluga-poisk, дефицитные прививки от кори, краснухи и паротита детям в Калужской области не могли сделать с лета. В конце декабря в регион поступило 2 990 доз трехвалентной вакцины, однако этого количества не хватило, на сегодняшний день она уже закончилась, об этом сообщили родители в соцсетях.

Прививка входит в национальный календарь и делается в 1 год, а затем ревакцинация проводится в 6 лет.

Минздрав Калужской области прокомментировал проблему, заявив, что следующую дату поставки определяет федеральный поставщик, поэтому сроки пока неизвестны.