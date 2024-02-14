В России и мире

Россия заняла четвертое место в Европе по строительству крупных стадионов за 10 лет

Россия заняла четвертое место среди европейских стран по числу построенных крупных стадионов за последние 10 лет. Об этом сообщается в отчете Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

За последние 10 лет в России инвестировали в 17 крупных стадионных проектов. Первое место по этому показателю занимает Турция - 37 проектов. Чистая балансовая стоимость стадиона и основных средств при среднем значении €33 млн составила €520 млн, пишет ТАСС.

Самый большой построенный стадион по вместимости в России - «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге (63 026 зрителей - девятое место в Европе). Первое место по этому показателю занял стадион «Камп Ноу» в Барселоне, который был снесен после сезона-2022/23, на его месте будет построена новая арена, планируется, что его вместимость будет увеличена до 106 000 зрителей.

50% стадионов находятся в муниципальной или государственной собственности (36-е место в Европе), 31% клубов находится в частной собственности (33-е место). В России по итогам 2023 года нет ни одного клуба, имеющего хотя бы одного иностранного акционера.