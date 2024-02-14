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Глава Эстонии высказался об отказе от обучения в школах на русском языке

Президент Эстонии Алар Карис назвал важным переход русских школ на эстонский язык обучения, отметив, что это создаст для всех молодых людей после окончания школы одинаковые возможности.

«Переход всех школ на обучение на эстонском языке — трудный, но неизбежный — создаст для всех молодых людей после окончания школы одинаковые возможности, зависящие не от владения языком, а от знаний», — сказал в субботу Карис в речи по случаю Дня независимости республики.

По словам президента, не менее важно и прочное укоренение русскоязычной молодёжи в эстонском пространстве, пишет РИА Новости. »Надо привыкнуть к тому, что вместе с нами учатся и работают люди, говорящие по-эстонски с присущей их родному языку звуковой окраской. Это делает нас как общество и страну сильнее», — подчеркнул Карис.

В декабре 2022 года парламент Эстонии принял поправки к закону «Об основной и средней школе» и другие законы о переходе русских школ на эстонский язык обучения.

В августе прошлого года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовала заявление спецдокладчиков ООН, в котором говорится, что серьезное ограничение возможностей получения образования на русском языке в Эстонии противоречит международным договорам по правам человека.

Несмотря на протесты русскоязычных родителей и детей, в последние годы в стране закрыли некоторые русскоязычные школы.