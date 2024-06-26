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Спрос россиян на антистресс-игрушки подскочил на 21 процент

Россияне в этом году стали активнее интересоваться антистресс-игрушками: число покупок в январе-июле подскочило на 21 процент, подсчитали аналитики компании «Платформа ОФД».

«Медианная цена антистресс-игрушек составила 272 рубля, что на 11 процентов ниже уровня прошлого года. Число покупок выросло год к году на 21 процент», — привели аналитики данные, сравнив средние чеки за этот и прошлый год.

Самым заметным спросом пользовались сквиши — игрушки, которые можно мять руками. Число покупок выросло год к году сразу на 103 процента. А медианная цена оказалась на пять процентов ниже уровня прошлого года — 207 рублей.

Также активнее россияне интересовались поп-итами: покупки подскочили на 35 процентов при росте медианной цены на 14, до 337 рублей, пишет РИА Новости. А вот покупки симпл-димпла снизились почти на треть. Тратили на них в среднем на 13 процентов меньше — 167 рублей.

Аналитики отмечают, что быстрой смене трендов на рынке антистресс-игрушек способствует ротация ассортимента на онлайн-площадках, прежде всего на маркетплейсах.