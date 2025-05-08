В России и мире

В период избирательной кампании в РФ возбудили 11 уголовных дел

В МВД РФ заявили о возбуждении 11 уголовных дел в период избирательной кампании в субъектах страны, большинство из которых касается сообщений о якобы минированиях, заявил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Ленар Габдурахманов.

«Фиксируем попытки помешать волеизъявлению граждан посредством использования тактики ложных сообщений о минировании. На сегодняшний день возбуждено 11 уголовных дел, девять из которых - по фактам заведомо ложных сообщений об актах терроризма», - сказал Габдурахманов в воскресенье на брифинге в ЦИК России о состоянии правопорядка и общественной безопасности при проведении голосования на территории РФ.

Представитель МВД заявил, что всего по стране было зарегистрировано 29 фактов лжеминирований в пяти субъектах РФ.

Кроме того, в период избирательной компании было составлено 73 протокола об административных правонарушениях, почти половина из которых - за незаконное изготовление, распространение и размещение агитационных материалов, отметил Габдурахманов.

С момента начала избирательной кампании, как уточнил представитель министерства, в органы внутренних дел поступило более 1200 сообщений о возможных нарушениях при проведении выборов, 739 из них - непосредственно в дни голосования с 12 по 14 сентября.

«Наибольшая часть сообщений касается нарушений, связанных с незаконным распространением агитационных материалов, уничтожением или повреждением печатной продукции, нарушением порядка предвыборной агитации», - подчеркнул он.

С 12 по 14 сентября в России проходит более 5 тысяч избирательных кампаний в 81 регионе России. Всего проголосовать смогут около 55 млн избирателей. Проводятся выборные кампании различного уровня, включая прямые выборы глав 20 регионов. Замещению подлежит около 46 тысяч мандатов и выборных должностей, пишет «Интерфакс».

В Псковской области проходят выборы в районах, преобразованных в округа в рамках муниципальной реформы. Выборы депутатов окружных собраний первого созыва организованы в Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Куньинском, Новосокольническом, Островском, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском муниципальных округах.

Также проводят довыборы депутата Псковской городской Думы по одномандатному округу №3.