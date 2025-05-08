Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
От яблока до яблони
ПЛН 25 лет
развивающие секции для детей
О новый местах для туристов
Как устроить свидание мечты?
Денис Иванов об округе №15
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
вишневый сквер
Господин Рейтингомер
Вакансии Россети
Альфа-Банк и «Серебряный старт»
Города для людей
нацпроект меняет учреждения культуры
Гений уездного города
 
 
 
ещё В России и мире 08.05.2025 20:240 Новым папой римским стал кардинал Роберт Прево из США 22.10.2025 10:320 Парижский музей Лувр вновь открылся для посетителей после кражи 21.10.2025 20:001 Трамп не планирует встречаться с Путиным в ближайшее время 21.10.2025 16:360 В России выписали первый штраф за рекламу в запрещенном Instagram* 21.10.2025 15:500 Исландия лишилась статуса единственной страны без комаров 21.10.2025 15:250 В Москве возбудили первое уголовное дело о передаче абонентских номеров
 
 
 
Самое популярное 16.10.2025 22:000 Врач дал рекомендации по употреблению витамина D в зимний период 16.10.2025 12:487 В России назвали размер зарплаты бедных 17.10.2025 14:540 Интерактив: Несанкционированный водный объект 20.10.2025 08:410 Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП на трассе «Великий Новгород – Псков» 19.10.2025 20:200 Стали известны подробности драки замгубернатора Вологодской области с псковским предпринимателем
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Парижский музей Лувр вновь открылся для посетителей после кражи

22.10.2025 10:32|ПсковКомментариев: 0

Парижский музей Лувр вновь открылся для посетителей спустя два дня после громкой кражи ювелирных изделий.

Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли восемь ювелирных украшений из коллекции французских королев и императриц. Первоначально Лувр планировали открыть в понедельник, однако после часа работы дирекция музея вдруг приняла решение закрыть его для посетителей, а по вторникам там выходной день. В среду территория музея снова открыта для посетителей. Уже в 8.30 (9.30 мск) у входа в здание собралась очередь из не менее чем 100 человек, ожидающих открытия в 9.00 (10.00 мск).

«По плану музей должен быть открыт сегодня. Только зал, где произошло ограбление, будет закрыт», - сказала сотрудница Лувра, отвечающая за пропуск посетителей.

Другой сотрудник музея отметил, что не знает, будет ли музей работать в среду в обычном режиме.

«Мы ждем дополнительных указаний от дирекции», - ответил сотрудник на вопрос корреспондента.

Министерство культуры Франции 19 октября объявило о восьми украденных из Лувра украшениях, среди них - тиары, серьги, ожерелья и броши.

Прокуратура Парижа рассматривает две основных рабочих версии ограбления: драгоценности могли украсть по заказу или для отмывания денег, сообщила прокурор французской столицы Лор Бекко. Как уточнила Бекко, версия о возможном иностранном следе в этом ограблении «не является приоритетной», пишет РИА Новости.

Глава МВД Франции Лоран Нуньес 19 октября заявил, что грабители попали в музей через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло «болгаркой», и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Газета Parisien добавила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей.

Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.

 
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Менять летние шины на зимние обязательно до 1 декабря. А как вы понимаете, что пора переобуваться?
В опросе приняло участие 61 человек
22.10.2025, 10:380 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Татарское иго и Господин Псков 22.10.2025, 10:320 Парижский музей Лувр вновь открылся для посетителей после кражи 22.10.2025, 10:210 Жителей сожженных деревень вспоминают 22 октября в Псковской области 22.10.2025, 10:200 Водительские права перестанут автоматически продлеваться в РФ с 2026 года
22.10.2025, 10:110 Сарай, мопед и сено сгорели в великолукской деревне из-за вспышки из глушителя 22.10.2025, 10:000 ОЭЗ «Моглино»: цифры и факты 22.10.2025, 09:530 Почти 77% россиян совмещают основную работу с подработками — опрос 22.10.2025, 09:410 Учения продолжаются на полигоне «Завеличье» 
22.10.2025, 09:300 Разработан анализ крови, выявляющий более 50 видов рака 22.10.2025, 09:160 Экс-начальника псковского филиала «Севзапуправтодора» арестовали за получение взятки в размере 12 млн рублей 22.10.2025, 09:000 Прокуратура Великих Лук помогла инвалиду добиться возмещения расходов на лекарства 22.10.2025, 08:400 В России участились случаи мошенничества с приложениями родительского контроля
22.10.2025, 08:200 Режим опасности БПЛА в Псковской области снят 22.10.2025, 08:200 Великолукского чиновника привлекли к ответственности за просрочку отчета о закупках у малого бизнеса 22.10.2025, 08:000 Водительские права будут аннулировать при выявлении опасных заболеваний с 1 марта 2027 года 22.10.2025, 07:350 В аэропорту Пскова сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов
22.10.2025, 07:300 Количество резюме пенсионеров выросло на 68% за год 22.10.2025, 07:050 Над Псковской областью сбито 3 БПЛА 22.10.2025, 07:000 Международный день заикающихся людей празднуют 22 октября 22.10.2025, 06:580 В Псковской области объявили план «Ковер»
21.10.2025, 22:000 На какие пластические операции решаются женщины ради внимания, рассказал хирург 21.10.2025, 21:450 Автобус и кран столкнулись на перекрестке улиц Юбилейной и Коммунальной в Пскове 21.10.2025, 21:381 Путин наградил Никиту Михалкова орденом святого апостола Андрея Первозванного 21.10.2025, 21:160 Индекс готовности псковского филиала «Россети Северо-Запад» к осенне-зимнему периоду составляет 96%
21.10.2025, 21:000 26 юных спортсменов Псковской области побывали в Москве на шоу четырёхкратного олимпийского чемпиона 21.10.2025, 20:370 Псковичей приглашают на службу в полицию 21.10.2025, 20:200 Великолучанина, пропавшего в 2023 году, продолжает искать полиция 21.10.2025, 20:001 Трамп не планирует встречаться с Путиным в ближайшее время
21.10.2025, 19:340 Организация заплатит штраф за отсутствие горячей воды в Острове-3 21.10.2025, 19:230 Останки 167 советских воинов обнаружили в ходе Вахты памяти в Дновском районе 21.10.2025, 19:000 Соцконтракт в этом году помог 89 жителям Псковского района в открытии своего дела и поиске работы 21.10.2025, 18:360 Бюст отцу Кутузова установили в опочецкой деревне Матюшкино
21.10.2025, 18:200 Эксперт объяснил, как шестидневная рабочая неделя в ноябре повлияет на зарплату 21.10.2025, 18:050 48-я сессия областного Собрания начнется с «парламентского часа» по молодёжной политике 21.10.2025, 18:020 «Особое мнение» Валерия Гарбузова: Россия между США и Китаем. ВИДЕО 21.10.2025, 18:020 Муниципальные депутаты будут проходить практику на базе Псковского областного Собрания
21.10.2025, 17:590 Госдума поддержала запрет на продажу табака на остановках 21.10.2025, 17:540 Иноагента Варламова* внесли в реестр террористов и экстремистов 21.10.2025, 17:521 Антон Мороз поздравил с 90-летием бывшую узницу фашистских концлагерей 21.10.2025, 17:440 «Гонки по вертикали»: 1001 способ укрепить вертикаль. ВИДЕО
21.10.2025, 17:430 В Великих Луках установили 18 новых знаков туристской навигации 21.10.2025, 17:390 Более 120 ДТП с пострадавшими произошли в Пскове за 9 месяцев 21.10.2025, 17:330 В Пскове стартует ежегодная экологическая акция «Вторсырье в помощь животным» 21.10.2025, 17:270 День в истории ПЛН. 21 октября
21.10.2025, 17:200 «Беседка»: «Вперед в СССР». ВИДЕО 21.10.2025, 17:190 Провезшему 28 кг гашиша в Псковскую область гражданину продлили арест 21.10.2025, 17:180 Мишустин перечислил направления борьбы с серыми схемами в бизнесе 21.10.2025, 17:150 Мерч вручат активным участникам карьерного форума в Великих Луках 31 октября
21.10.2025, 17:070 На заводе «Титан-Полимер» прошла отработка действий при чрезвычайных ситуациях 21.10.2025, 17:050 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 21 октября 21.10.2025, 16:590 Минобрнауки планирует повысить минимальные баллы ЕГЭ по шести предметам с 2026 года 21.10.2025, 16:420 Два автобуса стоимостью 33 млн рублей приобретет в лизинг «Псковпассажиравтотранс»
21.10.2025, 16:416 Валерий Гарбузов: Антиамериканский альянс России и Китая — несбыточная мечта 21.10.2025, 16:380 «Гонки по вертикали»: 1001 способ укрепить вертикаль 21.10.2025, 16:360 В России выписали первый штраф за рекламу в запрещенном Instagram* 21.10.2025, 16:330 Почти девять тысяч луковиц цветов уничтожат из-за вредителя в Псковской области
21.10.2025, 16:300 Топ-блогеры в Telegram теряют почти 20% доходов 21.10.2025, 16:270 Небольшое снижение заболеваемости ОРВИ отмечается в Псковской области 21.10.2025, 16:160 Выезд в округ №13: ремонт дворов, детские площадки и другие требующие решения вопросы 21.10.2025, 16:110 Молодёжный центр Пскова отметил 15-летие
21.10.2025, 16:070 С начала года почти 580 км ЛЭП отремонтировали «Россети» в Псковской области 21.10.2025, 16:050 Игорь Дитрих помог псковичке решить проблему с лекарством и взял на контроль вырубку опочецкого леса 21.10.2025, 15:580 Двух пенсионеров обманули мошенники в Псковской области 21.10.2025, 15:530 В Пскове откроется кукольная выставка «Семейные истории большие и маленькие»
21.10.2025, 15:500 Исландия лишилась статуса единственной страны без комаров 21.10.2025, 15:420 До +12 градусов прогнозируют в Псковской области 22 октября 21.10.2025, 15:300 В Пскове завершена подготовка казарм к зиме 21.10.2025, 15:250 В Москве возбудили первое уголовное дело о передаче абонентских номеров
21.10.2025, 15:240 Участницы фестиваля «Мисс и Миссис Псков-2025» провели семейный день. ФОТО 21.10.2025, 15:161 Со следящей за капремонтом псковских домов организации взыскали 343 тысячи долга 21.10.2025, 15:010 «МегаФон» ускорил доступ к интернет-ресурсам с помощью российских разработок 21.10.2025, 14:581 Валерий Гарбузов: Китай смотрит на Россию, в первую очередь, как на сырьевой источник
21.10.2025, 14:550 Здание сыроварни Новоржевского уездного земства готовы продать за рубль 21.10.2025, 14:500 Три миссии арт-пространства СССР в Пскове назвал владелец 21.10.2025, 14:460 Уже завтра шоу финалистов телепроектов соберет звезд мировой иллюзии в Пскове 21.10.2025, 14:420 Поезда между Псковом и Петербургом проведут больше времени в пути
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru