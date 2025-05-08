В России и мире

Парижский музей Лувр вновь открылся для посетителей после кражи

Парижский музей Лувр вновь открылся для посетителей спустя два дня после громкой кражи ювелирных изделий.

Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли восемь ювелирных украшений из коллекции французских королев и императриц. Первоначально Лувр планировали открыть в понедельник, однако после часа работы дирекция музея вдруг приняла решение закрыть его для посетителей, а по вторникам там выходной день. В среду территория музея снова открыта для посетителей. Уже в 8.30 (9.30 мск) у входа в здание собралась очередь из не менее чем 100 человек, ожидающих открытия в 9.00 (10.00 мск).

«По плану музей должен быть открыт сегодня. Только зал, где произошло ограбление, будет закрыт», - сказала сотрудница Лувра, отвечающая за пропуск посетителей.

Другой сотрудник музея отметил, что не знает, будет ли музей работать в среду в обычном режиме.

«Мы ждем дополнительных указаний от дирекции», - ответил сотрудник на вопрос корреспондента.

Министерство культуры Франции 19 октября объявило о восьми украденных из Лувра украшениях, среди них - тиары, серьги, ожерелья и броши.

Прокуратура Парижа рассматривает две основных рабочих версии ограбления: драгоценности могли украсть по заказу или для отмывания денег, сообщила прокурор французской столицы Лор Бекко. Как уточнила Бекко, версия о возможном иностранном следе в этом ограблении «не является приоритетной», пишет РИА Новости.

Глава МВД Франции Лоран Нуньес 19 октября заявил, что грабители попали в музей через окно с помощью лестницы, установленной на автовышку, вырезав оконное стекло «болгаркой», и позже скрылись с места происшествия на скутерах. Газета Parisien добавила, что ограбление совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей.

Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.