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Псков подает хороший пример Якутии, считают представители театра народов Севера

Псковский драматический театр, организовавший «Потапов-фест» на своей сцене, подает хороший пример другим творческим коллективам, уверены представители театра коренных малочисленных народов Севера «Гулун». Такая точка зрения прозвучала сегодня на пресс-конференции, которая ознаменовала старт фестиваля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Директор театра «Гулун» Василий Слепцов рассказал, что многие удивляются, почему «Потапов-фест» проходит не в Якутии. «Надеюсь, и у нас пройдут мероприятия в таком формате», - отметил он. По словам Василия Слепцова, главная миссия коллектива, который он возглавляет, - сохранение традиционного языка и культуры. Театр уникален тем, что ставит как танцевальные спектакли, так и драматические.

Основатель, художественный руководитель театра «Гулун» Любовь Никитина рассказала, что миссия коллектива, который приехал в Псков, - сохранение культуры народов Севера. Спектакли театра проходят на пяти языках. В числе постановок «Гулуна» - танцы народов Чукотки и Камчатки, Сибири и Урала. «Большинство спектаклей основываются на мифах и легендах, - отметила Любовь Никитина. - Мы играем шаманские вещи. Обязательно после спектакля мы проводим обряд очищения».

Напомним, на концерт песни и танца Якутии приглашают псковичей 29 ноября. Ансамбль танца народов Севера «Гулун» познакомит псковскую публику с самобытной культурой северных народов – ритуальными танцами, завораживающими звуками древних музыкальных инструментов, горловым пением якутов. Ансамбль танца народов Севера «Гулун» выступит на «Потапов-фесте» с концертом «Моя любимая Родина. Пробуждение».

Каждый танец ансамбля «Гулун» – настоящий шедевр фольклорного творчества северных народов, олицетворяющий историю, быт, характер каждого народа в отдельности. В самобытных хореографических композициях оживают образы шаманов с бубнами, охотников и оленей, северная природа, кажущиеся нам, жителям Северо-Запада, диковинными и экзотическими.

«Гулун» в переводе с эвенского означает костер. Огонь этого костра олицетворяет живительную силу и энергию, которую артисты передают посредством танца. Якутские артисты, обладая тонким восприятием прекрасного мира природы, лирики души, передают это состояние посредством языка танца. В этом отражается стремление к совершенству, красоте, новым взлетам.

Ансамбль танца народов Севера «Гулун» существует уже три десятка лет. Уникальный коллектив возрождает обрядовые и декоративно-танцевальные традиции народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В репертуаре ансамбля – танцы практически всех северных народов: якутские, ительменские, юкагирские, чукотские и многие другие. «Гулун» известен не только в Республике Саха (Якутия), но и далеко за ее пределами, имеет свой яркий, неповторимый стиль.

На псковской сцене вместе с ансамблем выступят народные артисты Республики Саха (Якутия) Клавдия и Герман Хатылаевы – мастера-виртуозы игры на национальных инструментах (хомус, кырыымпа, тансыр) и исполнители авторских песен.

Концерт якутской песни и танца пройдёт на большой сцене Псковского театра драмы 28 ноября в 20.00. Купить билеты можно на официальном сайте театра.

Добавим, с 26 ноября по 1 декабря в Псковском театре драмы пройдет «Потапов-фест» – фестиваль, посвященный творчеству известного якутского режиссера театра и кино Сергея Потапова. В попытке приблизиться к пониманию необыкновенной, диковинной культуры северных народов и современных тенденций развития якутского искусства «Потапов-фест» затронет кинематограф, театр, музыку и хореографию.

Организаторами мероприятия выступают региональное отделение ООГО «Российский фонд культуры» в Псковской области, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина (филиал Национального драматического театра России), Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).