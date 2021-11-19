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Вальпургиеву ночь пообещал псковичам режиссер спектакля «Зойкина квартира»

Режиссер Сергей Потапов прокомментировал премьерный спектакль «Зойкина квартира». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

27 ноября и 1 декабря в драмтеатре состоится премьера – спектакль к 130-летию со дня рождения Михаила Булгакова «Зойкина квартира». Над постановкой работает якутский режиссер театра и кино, ученик знаменитого худрука «Ленкома» Марка Захарова, лауреат и номинант Национальной театральной премии «Золотая маска» Сергей Потапов. Премьера пройдет в рамках «Потапов-феста» – шестидневного форума искусств, посвященного творчеству режиссера.

Двигатель действия в «Зойкиной квартире» – криминальная история: Зоя Денисовна Пельц под предлогом швейной мастерской устраивает в своей квартире публичный дом, чтобы заработать деньги и эмигрировать из СССР.

«Сам Булгаков определил жанр пьесы как трагическая буффонада… В определении Булгакова есть слово “трагическое”, и вот оно меня особенно зацепило. У нас получается именно трагическая, мистическая история. Мы отсылаем зрителя к “Фаусту” Гете. В пьесе присутствует некая “мифическая личность”, которая проживает в одной из комнат квартиры и якобы находится в командировке. Вот мой спектакль и начинается с этого существа. Кто это? Я думаю, что между ним и Зоей был заключен какой-то контракт. Она делает справку, что в ее квартире будет ателье мод, а я предполагаю, что она заключила договор с Мефистофелем, или с Воландом, который тайно находится в квартире. Всё это линии, которые прямо ведут к роману “Мастер и Маргарита”», - рассказал Сергей Потапов

Битва между добром и злом происходит в каждом спектакле Потапова, как отмечает сам создатель, причем битва эта заканчивается смертью.

«На сцене будет твориться какая-то Вальпургиева ночь! Но мы через этот ад пройдем и выйдем к чистоте, к катарсису. Меня же не зря назвали “якутским Тарантино”. Я ведь почти всех своих героев в спектаклях стараюсь убить. Мы все интуитивно стремимся к смерти. Герои в спектакле погибают, актеры на сцене умирают. А зрители сопереживают и спасаются. Это как у Гете: умирая, рождаешься для новой жизни. Преодолеваешь мрак и смерть. Очищаешься. Персонажи на сцене умирают, а ты, зритель, спасаешься. Продолжаешь жить. Это и называется катарсис», – рассказал режиссер.

В главной роли 27 ноября – Кристина Кузьмина, актриса Театра имени В. Ф. Комиссаржевской, известная артистка кино; 1 декабря – Наталья Петрова, актриса Псковского театра драмы. Спектакль оформляет эстонский художник Эрвин Ыунапуу, художник по костюмам – заслуженный деятель искусств России Александр Стройло, художник по свету – лауреат Национальной театральной премии РФ «Золотая маска» Стас Свистунович.

Билеты на спектакль можно купить на официальном сайте театра.

Подробнее о «Потапов-фесте» можно прочитать здесь.