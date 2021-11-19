Вальпургиеву ночь пообещал псковичам режиссер спектакля «Зойкина квартира»

Режиссер Сергей Потапов прокомментировал премьерный спектакль «Зойкина квартира». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина
27 ноября и 1 декабря в драмтеатре состоится премьера – спектакль к 130-летию со дня рождения Михаила Булгакова «Зойкина квартира». Над постановкой работает якутский режиссер театра и кино, ученик знаменитого худрука «Ленкома» Марка Захарова, лауреат и номинант Национальной театральной премии «Золотая маска» Сергей Потапов. Премьера пройдет в рамках «Потапов-феста» – шестидневного форума искусств, посвященного творчеству режиссера.
Двигатель действия в «Зойкиной квартире» – криминальная история: Зоя Денисовна Пельц под предлогом швейной мастерской устраивает в своей квартире публичный дом, чтобы заработать деньги и эмигрировать из СССР.
Битва между добром и злом происходит в каждом спектакле Потапова, как отмечает сам создатель, причем битва эта заканчивается смертью.
В главной роли 27 ноября – Кристина Кузьмина, актриса Театра имени В. Ф. Комиссаржевской, известная артистка кино; 1 декабря – Наталья Петрова, актриса Псковского театра драмы. Спектакль оформляет эстонский художник Эрвин Ыунапуу, художник по костюмам – заслуженный деятель искусств России Александр Стройло, художник по свету – лауреат Национальной театральной премии РФ «Золотая маска» Стас Свистунович.
Билеты на спектакль можно купить на официальном сайте театра.
Подробнее о «Потапов-фесте» можно прочитать здесь.