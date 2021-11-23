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Концерт по мотивам якутского эпоса покажут сегодня в Пскове

Актриса, певица, cолистка Государственного театра эстрады Республики Саха (Якутия) Валентина Романова-Чыскыырай рассказала о подробностях концерта, который сегодня пройдет на сцене Псковского драматического театра в рамках «Потапов-феста».

Она поблагодарила организаторов гастролей за прекрасный праздник. На концерте псковичам представят произведения в стилистике этноджаза и этнорока, синтеза еврожанров и стилей музыки с этномелодиями. Основой стал героический якутский эпос Олонхо.

Как отметили авторы концерта, эта музыка у нас в крови, исполнители впитали ее с детства.

Добавим, 26 ноября якутская певица и актриса Валентина Романова-Чыскыырай, известная не только в России, но и в Европе, и в США, представит в Пскове программу «Женщина – Sakha». Концерт Валентины Романовой-Чыскыырай – это синтез современных элементов джаза и рок-музыки с древними стилями исполнения песен якутов, это ритмы якутских ударных инструментов, чарующая мелодия хомуса и имитация пения птиц и звуков природы. Валентина Романова-Чыскыырай – яркая, авангардная, непредсказуемая, мистическая этнопевица и актриса, удивляющая на сцене и в кадре. Сразу после дебюта в кино («Пугало», 2020) стала лауреатом в номинации «Лучшая актриса» на фестивале «Кинотавр».