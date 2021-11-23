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Нетипичную постановку пьесы Булгакова увидят псковичи

Режиссер театра и кино, режиссер-постановщик спектаклей-участников фестиваля «Зойкина квартира», «Хуума», «Та, которую не ждали» Сергей Потапов поделился своими ожиданиями от «Потапов-феста», который стартовал сегодня в Псковском драматическом театре, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«У меня странное чувство, как будто я постарел или умер, - отметил он. - Все делятся воспоминаниями обо мне... Когда я приехал знакомиться с руководством театра, Дмитрий Месхиев (художественный руководитель Псковского театра драмы - ред.) как будто в шутку сказал, давай попробуем поработать. Я усмехнулся в душе. А потом мне позвонили и сказали, что нашли деньги на этот проект».

Поблагодарив театр за организацию фестиваля, Сергей Потапов выразил надежду, что зрители оценят программу и пригласил всех на концерты и спектакли.

«Мы работаем в тяжелое время, но театр потихоньку трансформируется, пытается выжить», - отметил режиссер и подчеркнул, что не хочет раскрывать секреты постановки «Зойкина квартира», премьера которой состоится завтра. Сергей Потапов посоветовал зрителям перед спектаклем прочитать пьесу - тогда смотреть постановку будет интересно.

По словам режиссера, материал для премьеры в Псковском драматическом театре ему предложил арт-директор псковского театра Андрей Пронин: у Сергея Потапова уже был опыт работы с произведениями Михаила Булгакова. Как рассказал постановщик, коллектив театра принял его хорошо: «Как будто родные люди сейчас».

Кристина Кузьмина, артистка петербургского Театра имени В. Ф. Комиссаржевской, исполнительница главной роли в спектакле «Зойкина квартира», отметила, что история постановки, созданной менее чем за полтора месяца, амбициозна. «Трактовка абсолютно нетипичная, это видение Сергея, - пояснила она. - Способы работы тоже не типичные для драматических артистов. Обычно есть предварительный разбор пьесы. Это важный период для артиста. А здесь мы сразу кинулись в пробу и пластику. Мы этого никогда не делали, и нам интересно, что из этого получится».

Актриса поделилась, что труппа в настоящий момент находится в возбужденном трепетном нервном самочувствии. «Хочется, чтобы все понравилось, но как перед премьерой, мы никогда не уверены в результате», - сказала она.