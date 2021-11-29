Пятиминутными овациями встретили псковичи премьеру спектакля «Зойкина квартира»

Пятиминутными овациями приняли псковичи премьеру спектакля «Зойкина квартира». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского драмтеатра.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского драмтеатра
В Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина состоялась премьера спектакля Сергея Потапова «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова.
Зрелищную трактовку этой «трагической буффонады» публика приняла с восторгом: в финале зрители рукоплескали стоя. В главной роли 27 ноября на псковскую сцену впервые вышла известная киноактриса, артистка петербургского театра имени Комиссаржевской Кристина Кузьмина, рассказали в театре.
Зрители оставили положительные отзывы о постановке в социальных сетях. «Миллион раз браво и актерам, и Сергею Потапову! Наш театр не перестает восхищать постановками! Слов нет, нужно идти и смотреть! Это было супер!» - отметили зрители.
Режиссер спектакля, хедлайнер «Потапов-феста» Сергей Потапов добавил, что главное на премьере случилось – зритель принял спектакль, чувствовалась энергия зала.
Зрители и критики отмечают не только хороший выбор материала (пьесу Михаила Булгакова театр решил поставить к 130-летнему юбилею автора), актерскую игру и зрелищность (в этом можно убедиться, просматривая фотографии), но и смысловую многослойность нового спектакля.
Второй премьерный показ спектакля «Зойкина квартира» состоится 1 декабря на большой сцене Псковского театра драмы и закроет «Потапов-фест» – фестиваль, посвященный творчеству режиссера театра и кино Сергея Потапова. В роли Зои Пельц на сцену выйдет актриса Псковской драмы Наталья Петрова, Аллу Вадимовну сыграет лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Линда Ахметзянова. Гостем показа станет министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Юрий Степанович Куприянов.
На показ 1 декабря осталось всего 14 непроданных билетов, добавили в пресс-службе театра. Билеты можно приобрести в кассе или на официальном сайте театра.