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Пятиминутными овациями встретили псковичи премьеру спектакля «Зойкина квартира»

Пятиминутными овациями приняли псковичи премьеру спектакля «Зойкина квартира». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского драмтеатра.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского драмтеатра

В Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина состоялась премьера спектакля Сергея Потапова «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова.

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Зрелищную трактовку этой «трагической буффонады» публика приняла с восторгом: в финале зрители рукоплескали стоя. В главной роли 27 ноября на псковскую сцену впервые вышла известная киноактриса, артистка петербургского театра имени Комиссаржевской Кристина Кузьмина, рассказали в театре.

Зрители оставили положительные отзывы о постановке в социальных сетях. «Миллион раз браво и актерам, и Сергею Потапову! Наш театр не перестает восхищать постановками! Слов нет, нужно идти и смотреть! Это было супер!» - отметили зрители.

Режиссер спектакля, хедлайнер «Потапов-феста» Сергей Потапов добавил, что главное на премьере случилось – зритель принял спектакль, чувствовалась энергия зала.

Зрители и критики отмечают не только хороший выбор материала (пьесу Михаила Булгакова театр решил поставить к 130-летнему юбилею автора), актерскую игру и зрелищность (в этом можно убедиться, просматривая фотографии), но и смысловую многослойность нового спектакля.

«Благодаря новой режиссерской трактовке – столь же эпатажной, сколь и внимательной, – мы можем увидеть многие вещи, на которые лишь намекал Михаил Булгаков. Или которые он вовсе купировал. Увидеть – словно в увеличительное стекло», – отметил филолог Александр Егоров.

Второй премьерный показ спектакля «Зойкина квартира» состоится 1 декабря на большой сцене Псковского театра драмы и закроет «Потапов-фест» – фестиваль, посвященный творчеству режиссера театра и кино Сергея Потапова. В роли Зои Пельц на сцену выйдет актриса Псковской драмы Наталья Петрова, Аллу Вадимовну сыграет лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Линда Ахметзянова. Гостем показа станет министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Юрий Степанович Куприянов.

На показ 1 декабря осталось всего 14 непроданных билетов, добавили в пресс-службе театра. Билеты можно приобрести в кассе или на официальном сайте театра.