Сцена / Фестивали

Псковский драмтеатр подготовил гайд по «Потапов-фесту»

Впервые в Пскове, России и мире пройдет фестиваль, посвященный творчеству парадоксального и непредсказуемого Сергея Потапова, известного якутского режиссера театра и кино.

«Потапов-фест» задумывался как мини-фестиваль вокруг нового спектакля Сергея Потапова «Зойкина квартира», премьера которого состоится в Псковском театре драмы 27 ноября и 1 декабря. Но масштаб личности Сергея Потапова, многогранность его таланта, популярность в мире кино позволили сформировать шестидневную программу «Потапов-феста».

Гайд по «Потапов-фесту»:

Спектакли

Зойкина квартира (премьера)

Псковский театр драмы, 27 ноября, 1 декабря в 19:00.

Нэп. Зоя Денисовна Пельц открывает ателье: днем обшивают дам, ночью товарищи общаются с моделями. Проходимцы, мечтательницы, морфинисты, взяточники, подпольные торговцы собираются в этой «нехорошей квартире»: одни – чтобы выжить в новой действительности, другие – чтобы заработать на билет в Париж.

Режиссер Потапов говорит, что такой «Зойкиной квартиры» сцена еще не знала, и обещает – ни много ни мало – театральный эпос.

Хуума

Театр коренных малочисленных народов Севера «Гулун» (Якутск), 28 ноября в 19:00.

Спектакль пронизан образами национальной мифологии эвенов – одного из коренных народов Якутии. Хуума – не просто оленье стадо, а мистический табун оленей, причастный иному, высшему миру. Хууму можно встретить на священной земле эвенов, где и разворачивается действие спектакля. Старик-эвен, молодой якут и немая девушка находят здесь тело покончившего с собой русского зэка-беглеца. Для молодого якута наступает пора гибельных испытаний, за которыми последует возрождение.

Та, которую не ждали

Альметьевский татарский драматический театр, 30 ноября в 19:00.

Красивая испанская легенда о появлении необыкновенной странницы в доме женщины, потерявшей дочь. Безутешная мать подчинила дом и семью своей скорби. Таинственная странница изменит все: благодаря ей в этой семье поймут, какая великая ценность – жизнь. Жизнь, перед лицом которой со временем меркнут все потери и утраты…

Концерты

Женщина - Sakha

Концерт Валентины Романовой-Чыскыырай (Якутск). Этноджаз, этнорок, 26 ноября в 20:00.

Концерт Валентины Романовой-Чыскыырай – это синтез современных элементов джаза и рок-музыки с древними традициями якутского народного пения. Ее экспериментальный сплав якутского фольклора с музыкой рока и джаза стал неповторимым стилем штучного формата.

Гости концерта услышат ритмы якутских ударных инструментов, чарующую мелодию хомуса, имитацию пения птиц и звуков природы в уникальной аранжировке известной этнопевицы Валентины Чыскыырай.

Моя любимая родина. Пробуждение

Концерт якутской песни и танца. Ансамбль танца народов Севера «Гулун» (Якутск), 29 ноября в 20:00.

Ансамбль танца народов Севера «Гулун» – уникальный коллектив, возрождающий танцевальные традиции народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В самобытных хореографических композициях оживают образы шаманов с бубнами, охотников и оленей, северная природа, кажущиеся нам, жителям Северо-Запада, диковинными и экзотическими.

Концерт ансамбля «Гулун» – праздник якутской песни и танца. Это яркие национальные костюмы, обшитые мехом и украшенные бисером, древние музыкальные инструменты, ритуальные танцы практически всех северных народов (якутские, ительменские, юкагирские, чукотские) и завораживающее горловое пение. Пластическое мастерство солистов ансамбля завораживает.

Кино

Сергея Потапова считают родоначальником якутского независимого кино. Его фильмы участвовали во многих международных кинофестивалях: от Берлина до Чили. Потапов создает постмодернистские межжанровые гибриды, балансирует на грани комедии и мелодрамы, love story и жестокого фэнтези, а то и вовсе стирает границу между постановочным и хроникальным кино.

Вход на кинопоказы бесплатный.

Дыши (2006)

Драма, 26 ноября в 18:00.

Один день из жизни обычной якутской семьи. Жена ждет четвертого ребенка. Глава семейства Нюргун утопает в житейских проблемах и долгах. У главного героя нет по-настоящему близкого человека, который бы мог протянуть ему руку помощи. Вместе с сыном он колесит по Якутску в тщетной надежде разжиться деньгами. Но, возможно, все не так уж и плохо – иногда для счастья достаточно верить в то, что оно где-то совсем рядом…

Дойду (2012)

Короткометражный фильм, 27 ноября в 16:00.

В жилище седовласого писателя, потерявшего сына, нахально врывается молодой мужчина с искушающим предложением: «Ты хочешь написать великую вещь? Я могу тебе помочь». Однако мотив сделки с дьяволом в фильме лишается мифологической умозрительности. Действительность куда коварнее и ужаснее метафизического образа. Дьявол – это муки совести, это самобичевание, это поиск виноватых; и единственная сделка, которую приходится совершать ежечасно, – сделка с самим собой.

Подснежники (2013)

Драма, 28 ноября в 13:00.

Гоша работает охранником в краеведческом музее маленького городка. Он живет с парализованной матерью, у них тяжелые, постепенно ухудшающиеся отношения. Случай сводит Гошу с Эмилем – жизнерадостным мальчиком из богатой семьи. Он помогает Гоше разрешить проблему отношений с матерью, помогает понять ценность и прелесть жизни. У Эмиля есть последняя мечта – увидеть зимой подснежники. Ему кажется, что если это случится, он сможет исцелиться. И Гоша решает осуществить мечту умирающего друга.

Бог ДЬеСеГеЙ (2014)

Документальный фильм, 28 ноября в 16:00.

В день, когда якуты отмечают праздник Нового года – Ысыах, к ним на землю решает спуститься и погостить небесное божество Дьесегей.

«Бог Дьесегей» Сергея Потапова удивляет неожиданным синтезом репортажного стиля и мифопоэтического мышления. Игровая история – о встрече парня и девушки, о зарождении их любви – растворена в пестрой сутолоке традиционного праздника Ысыах, житейский сюжет дополняют мифологические подтексты.

Лекция Анны Степановой «Андрей Борисов и становление современного якутского театра» (онлайн)

28 ноября в 11:00.

В день 70-летнего юбилея выдающегося якутского режиссера и педагога, реформатора национального театра Андрея Саввича Борисова театровед, профессор РУТИ (ГИТИСа) Анна Степанова расскажет о колоссальном вкладе Борисова в формирование нынешнего облика якутской театральной сцены, о создании и принципах работы театра «Олонхо», о том, какое влияние оказал Борисов на последующие поколения якутских режиссеров.

С афишей фестиваля можно ознакомиться на сайте театра.

«Потапов-фест» пройдет в Псковском театре драмы с 26 ноября по 1 декабря. Организаторы мероприятия: региональное отделение ООГО «Российский фонд культуры» в Псковской области, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина (филиал Национального драматического театра России), Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).

Источник: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина