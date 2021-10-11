Сцена / Новости

Фильмы «якутского Тарантино» бесплатно покажут на фестивале в Пскове

«Потапов-фест» – фестиваль, посвященный творчеству культового якутского режиссера театра и кино Сергея Потапова, пройдет в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина с 26 ноября по 1 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

«Феномен якутского искусства – в причудливом переплетении разных культур, в сочетании древних традиций с авангардными трендами. В попытке приблизиться к пониманию необыкновенной, диковинной культуры северных народов и современных тенденций развития якутского искусства "Потапов-фест" затронет кинематограф, театр, музыку и хореографию. Поводом для такого события стало сотрудничество театра с выдающимся, самобытным режиссером Сергеем Потаповым – на "Потапов-фесте" состоится премьера его нового спектакля "Зойкина квартира" по пьесе Михаила Булгакова», - рассказали в театре.

В афише фестиваля – киноленты и спектакли Сергея Потапова из разных регионов России, концерт известной этнопевицы Валентины Романовой-Чыскыырай, концерт песни и танца от ансамбля «Гулун» из Якутска.

26 ноября якутская певица и актриса Валентина Романова-Чыскыырай, известная не только в России, но и в Европе, и в США, представит в Пскове программу «Женщина – Sakha». «Концерт Валентины Романовой-Чыскыырай – это синтез современных элементов джаза и рок-музыки с древними стилями исполнения песен якутов, это ритмы якутских ударных инструментов, чарующая мелодия хомуса и имитация пения птиц и звуков природы. Валентина Романова-Чыскыырай – яркая, авангардная, непредсказуемая, мистическая этнопевица и актриса, удивляющая на сцене и в кадре. Сразу после дебюта в кино ("Пугало", 2020) стала лауреатом в номинации "Лучшая актриса" на фестивале "Кинотавр"», - отметили в псковском драмтеатре.

27 ноября и 1 декабря на большой сцене Псковского театра драмы состоится премьера спектакля Сергея Потапова «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова. В главной роли 27 ноября – Кристина Кузьмина, актриса Театра имени В. Ф. Комиссаржевской, известная артистка кино; 1 декабря – Наталья Петрова, актриса Псковского театра драмы. Спектакль оформляет эстонский художник Эрвин Ыунапуу, художник по костюмам – заслуженный деятель искусств России Александр Стройло, художник по свету – лауреат Национальной театральной премии РФ «Золотая маска» Стас Свистунович. Постановка приурочена к 130-летнему юбилею со дня рождения Булгакова.

28 ноября театр коренных малочисленных народов Севера «Гулун» из Якутска покажет спектакль «Хуума» – современную драму, рассматривающую фундаментальные вопросы человеческого бытия через призму мифологического мировоззрения эвенов. Молодой герой задается вопросом: каково там, «наверху», в священном стойбище hуума («hуума» в переводе «мираж стада, табун оленей»). В театре предположили, что насыщенный танцем спектакль особенно заинтересует поклонников пластического театра.

29 ноября ансамбль танца народов Севера покажет на большой сцене Псковского театра драмы театрализованное представление «Моя любимая Родина. Пробуждение». В репертуаре ансамбля – танцы практически всех северных народов: якутские, ительменские, юкагирские, чукотские и многие другие. «В самобытных хореографических композициях оживают образы шаманов с бубнами, охотников, оленей и северная природа, кажущиеся нам, жителям Северо-Запада, диковинными и экзотическими. Участники – ведущие солисты якутского ансамбля "Гулун". В концерте примут участие народные артисты Якутии Герман и Клавдия Хатылаевы, вокалисты и инструменталисты», - рассказали в театре.

30 ноября Альметьевский татарский драматический театр (одна из самых сильных трупп провинциальной России) покажет еще один спектакль Сергея Потапова – «Та, которую не ждали». Известный драматург Алехандро Касона написал пьесу «Утренняя фея» по мотивам народной испанской легенды. как пояснили в театре, это романтическая, возвышенная история, наполненная глубокими философскими раздумьями, убеждает в ценности жизни и призывает не бояться смерти.

26, 27 и 28 ноября в Новом зале Псковского театра драмы пройдут бесплатные показы фильмов Сергея Потапова «Дыши», «Дойду», «Подснежники», «Бог Дьесегей».

«Сергей Потапов – культовый якутский режиссер, "якутский Тарантино", необычайно плодовитый, творчески одержимый, разножанровый художник. Сергея Потапова считают родоначальником якутского независимого кино. Его фильмы участвовали во многих международных кинофестивалях: от Берлина до Чили», - заметили в театре.

Потапов, ученик Марка Захарова, не только снимает авторское кино, но и создает спектакли как в Якутии, так и по всему миру. Он поставил более сотни спектаклей в России (Якутия, Татарстан, Тува, Бурятия, Башкортостан, Хакасия, Алтай, Красноярский край, Екатеринбург, Санкт-Петербург), Франции, Эстонии, Казахстане, Узбекистане.



Его «Макбет» по Эжену Ионеско получил специальный приз жюри Национальной театральной премии «Золотая маска» «за яркий артистизм, сочетание национальных традиций с поэтикой европейского авангарда».

«Потапов-фест» продолжает программу сотрудничества Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина (филиала Национального драматического театра России) с режиссерами национальных театров и дает жителям и гостям Пскова возможность узнать о самобытном и ярком феномене якутского искусства.

Фестиваль проходит при поддержке Российского фонда культуры и министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия). Министр культуры Якутии Юрий Куприянов станет почетным гостем фестиваля.

Афиша «Потапов-феста» опубликована на официальном сайте Псковского драмтеатра, продажи билетов уже открыты.