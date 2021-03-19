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«Потапов-фест» пройдет в Псковском театре

Фестиваль «Потапов-фест», посвященный творчеству якутского режиссера Сергея Потапова, состоится в Пскове в декабре. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове сообщил худрук Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев.

«Три года его ждали, - рассказал он о сотрудничестве театра с режиссером. - Осенью у нас будет репетировать «Зойкину квартиру» Булгакова. В декабре планируем «Потапов-фест». Надеюсь, хватит силенок все это произвести. Договорились с одним театром, откуда привезут другой спектакль Потапова. Сделаем читки. Устроим ретроспективу его картин. Сережа Потапов - основоположник такого явления как якутский кинематограф, участник Берлинского и Венецианского фестивалей, ни много ни мало. Он поставил 100 спектаклей не только в нашей стране».

«Потапов-фест» встанет в один ряд с «Данилов-фестом» - фестивалем, состоявшимся в марте нынешнего года и посвященном творчеству драматурга Дмитрия Данилова. Дмитрий Месхиев не исключил проведение других подобных мини-фестивалей, если появится возможность сконструировать фестиваль вокруг какой-то фигуры: «Но специально притягивать за уши не будем».