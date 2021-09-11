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«Та, которую не ждали»: татарский театр приглашает псковичей на премьеру

На испанскую мелодраму приглашают псковичей приглашает Альметьевский татарский драматический театр 30 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

Спектакль «Та, которую не ждали» (режиссер – Сергей Потапов) по пьесе испанского драматурга Алехандро Касоны покажут в рамках «Потапов-феста».

«Известный драматург Касона написал пьесу "Утренняя фея" по мотивам народной испанской легенды – красивой, возвышенной истории о появлении необыкновенной странницы в доме скорбящей семьи. Безутешная мать, потерявшая дочь, подчинила дом и семью своей скорби. Таинственная странница изменит все: благодаря ей в этой семье поймут, какая великая ценность – жизнь. Жизнь, перед лицом которой со временем меркнут все потери и утраты…» - рассказали в театре.

Спектакль «Та, которую не ждали» пройдет на большой сцене Псковского театра драмы в 19.00. Билеты и подробную информацию можно узнать на официальном сайте театра.

Альметьевский татарский драматический театр – один из самых известных и активно развивающихся национальных театров России, участник и лауреат многих театральных фестивалей, обладатель нешаблонного, яркого репертуара и удивительно сильной актерской труппы. На нашей сцене альметьевский театр выступит впервые в истории.

Возможность увидеть еще одно выступление этого театра – спектакль «Магазин» Эдуарда Шахова – представится псковичам 29 ноября в 13.00 и 18.00. «Это один из самых резонансных спектаклей театра, выдвигавшийся на Национальную театральную премию "Золотая маска". Этот спектакль зрители увидят в рамках проекта "Лучшие спектакли России в Пскове" при поддержке Российского фонда культуры», - рассказали в пресс-службе.

Спектакли идут на татарском языке с синхронным аудиопереводом.

Зрителям напомнили, что с 26 ноября по 1 декабря в Псковском театре драмы пройдет «Потапов-фест» – фестиваль, посвященный творчеству известного якутского режиссера театра и кино Сергея Потапова. С афишей фестиваля можно ознакомиться по ссылке.