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«Потапов-фест» стартовал в Пскове

В Псковском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина с 26 ноября по 1 декабря проходит «Потапов-фест» – мини-фестиваль, посвященный творчеству якутского режиссера театра и кино Сергея Потапова.

На пресс-конференции – открытии фестиваля арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин выступил с приветственным словом: «Я с огромной радостью сообщаю о том, что открывается “Потапов-фест” – фестиваль, который посвящен творчеству прекрасного режиссера Сергея Потапова, режиссера из Якутии, поэтому совершенно неудивительно, что у этого фестиваля такой ощутимый якутский акцент. Из Якутии к нам приехало много гостей, в частности наша выдающаяся современница – певица Валентина Романова-Чыскыырай. Мы рады приветствовать впервые в Пскове Театр коренных малочисленных народов Севера “Гулун”. Кроме того, нас ждут гастроли одного из сильнейших национальных театров страны – это Альметьевский татарский драматический театр, так как Сергей Потапов ставит не только в Якутии и Пскове, но и в Петербурге, Париже, Таллине, Загребе и в Альметьевске в частности. А вишенкой на торте станет наша премьера – спектакль “Зойкина квартира”, поставленный к 130-летию Михаила Булгакова Сергеем Потаповым. Мы очень рады, что такой фестиваль у нас сегодня начинается. В рамках проекта содружества национальных театров России, которым мы сейчас занимаемся под руководством Валерия Владимировича Фокина, худрука Национального драматического театра России (Александринского театра), это первая ласточка нашего сотрудничества с национальными театральными силами страны».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в театре, в первый день фестиваля кинолентой «Дыши» стартовала серия открытых показов фильмов Сергея Потапова. Вечером Валентина Романова-Чыскыырай вместе со своими музыкантами выступила с удивительной этнорок-этноджаз-программой «Женщина – Sakha».

Впереди гостей фестиваля ожидает премьера спектакля Псковского театра драмы «Зойкина квартира» (27 ноября, 1 декабря), онлайн-лекция о якутском театре преподавателя ГИТИСа Анны Степановой (28 ноября), кинопоказы «Подснежники» и «Бог Дьёсёгёй» (28 ноября), спектакль «Хуума» (28 ноября) и концерт «Моя любимая Родина. Пробуждение» (29 ноября) Театра «Гулун» из Якутска, спектакли Альметьевского татарского театра «Магазин» (29 ноября) и «Та, которую не ждали» (30 ноября).

Напомним, что с 27 ноября в театрах Псковской области разрешена 70-процентная рассадка зрителей, поэтому, если ранее вы не успели приобрести билеты, некоторое количество дополнительных билетов появилось в продаже.

Афиша Псковского театра драмы по ссылке: https://drampush.ru/afisha.

Организаторы мини-фестиваля «Потапов-фест»: региональное отделение ООГО «Российский фонд культуры» в Псковской области, Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина (филиал Национального драматического театра России), Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия).